16:01 19 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск
Актриса Эмбер Херд

Эмбер Херд показала малышку-дочь и пошутила об отце ребенка

photo: amberheard / Instagram
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/13/252360806.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210719/252359642/Ember-Kherd-pokazala-malyshku-doch-i-poshutila-ob-ottse-rebenka.html

Бывшая жена Джонни Деппа продолжает делиться семейными фотографиями и умилять интернет-подписчиков

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Американская актриса Эмбер Херд поделилась новым снимком маленькой дочки и пошутила про ее отца – в Сети обсуждают новый пост экс-супруги актера Джонни Деппа.

Наследница Херд появилась на свет в апреле, но о ее рождении мир узнал только в июле. Поклонники сразу же стали гадать, кто же отец ребенка актрисы, несмотря на то, что Херд заявила – "кольцо на пальце не важно" и не связано с планированием потомства.

Недавняя публикация Херд еще раз подтвердила – актриса воспитывает малышку самостоятельно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Amber Heard (@amberheard)

В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась фото, на котором проводит время вместе с маленькой Уной. Эмбер без макияжа и в домашней одежде сидит за компьютером вместе с трехмесячной девочкой.

"Я просто мама и папа, а она босс", – пошутила бывшая жена Деппа, чем окончательно развеяла слухи о существовании отца ребенка и еще раз подтвердила версию о том, что обратилась к услугам суррогатной матери. 

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)
Теги:
Эмбер Херд

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться