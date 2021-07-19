Эмбер Херд показала малышку-дочь и пошутила об отце ребенка

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Американская актриса Эмбер Херд поделилась новым снимком маленькой дочки и пошутила про ее отца – в Сети обсуждают новый пост экс-супруги актера Джонни Деппа.
Наследница Херд появилась на свет в апреле, но о ее рождении мир узнал только в июле. Поклонники сразу же стали гадать, кто же отец ребенка актрисы, несмотря на то, что Херд заявила – "кольцо на пальце не важно" и не связано с планированием потомства.
Недавняя публикация Херд еще раз подтвердила – актриса воспитывает малышку самостоятельно.
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В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась фото, на котором проводит время вместе с маленькой Уной. Эмбер без макияжа и в домашней одежде сидит за компьютером вместе с трехмесячной девочкой.
"Я просто мама и папа, а она босс", – пошутила бывшая жена Деппа, чем окончательно развеяла слухи о существовании отца ребенка и еще раз подтвердила версию о том, что обратилась к услугам суррогатной матери.
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