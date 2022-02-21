https://sputnik-georgia.ru/20220221/kurs-lari-dollar-264572675.html

Курс лари на понедельник – 2,9778 GEL/$1

Курс лари на понедельник – 2,9778 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,023 лари по отношению к доллару 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T09:20+0400

2022-02-21T09:20+0400

2022-02-21T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 февраля в размере 2,9778 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,023 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии