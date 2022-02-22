https://sputnik-georgia.ru/20220222/drug-poznaetsya-v-bede-perenesshuyu-komu-maksim-predali-ee-blizkie-264671924.html

Друг познается в беде: перенесшую кому МакSим предали ее близкие

Друг познается в беде: перенесшую кому МакSим предали ее близкие

Звезда раскрыла неожиданные детали предательства, с которым столкнулась во время тяжелой болезни

2022-02-22T14:07+0400

2022-02-22T14:07+0400

2022-02-22T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Российская певица МакSим взволновала поклонников – звезда рассказала о предательстве своих близких друзей. Летом 2021 года Максимова была госпитализирована с тяжелой формой пневмонии. Ситуация ухудшалась на глазах и певицу ввели в кому. Полтора месяца врачи пытались спасти любимую певицу и им это удалось. Но, как выяснилось, пока МакSим была в больнице, люди из ее ближайшего окружения просто отвернулись от нее. Звезда заявила, что друзья просто пошли на сделку с совестью. Стоит отметить, что восстановление артистки после болезни протекает очень медленно. Врачи не разрешают ей возвращаться на сцену и летать на гастроли. Но поклонники не теряют надежды услышать новые хиты Марины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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макsим , российский шоу-бизнес