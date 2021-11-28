https://sputnik-georgia.ru/20211128/nabiraet-ves-predstavitel-maksim-prokommentirovala-slukhi-o-beremennosti-pevitsy-262419864.html

"Набирает вес": представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

"Набирает вес": представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы

Сейчас МакSим восстанавливается после продолжительной болезни – летом она на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T15:03+0400

2021-11-28T15:03+0400

2021-11-28T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Представитель певицы МакSим опровергла слухи о беременности артистки.Слухи стали появляться после появления певицы на последних светских мероприятиях, а также после комментариев пользователей на фото артистки, где они высказывали свое предположение о ее беременности.Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти слухи.Стоит отметить, что сейчас МакSим восстанавливается после продолжительной болезни. Летом она на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме. Артистку госпитализировали после концерта в Казани с коронавирусом.Читайте также:

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