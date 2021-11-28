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"Набирает вес": представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Сейчас МакSим восстанавливается после продолжительной болезни – летом она на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Представитель певицы МакSим опровергла слухи о беременности артистки.
Слухи стали появляться после появления певицы на последних светских мероприятиях, а также после комментариев пользователей на фото артистки, где они высказывали свое предположение о ее беременности.
Менеджер Яна Богушевская в комментарии порталу WMJ опровергла эти слухи.
"Марина не беременна точно. Восстанавливается, набирает вес, это нормально", – сказала менеджер.
Стоит отметить, что сейчас МакSим восстанавливается после продолжительной болезни. Летом она на протяжении нескольких недель находилась в искусственной коме. Артистку госпитализировали после концерта в Казани с коронавирусом.
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