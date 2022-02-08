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Певица МакSим призналась, что подверглась абьюзу в отношениях

Певица МакSим призналась, что подверглась абьюзу в отношениях

После комы и продолжительной борьбы за жизнь, артистка стала откровеннее и раскрыла редкие детали из своей жизни

2022-02-08T15:45+0400

2022-02-08T15:45+0400

2022-02-08T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Российская певица МакSим шокировала поклонников –звезда призналась, что подвергалась абьюзу в романтических отношениях. У фанатов Марины Максимовой возникает все больше поводов для волнения за свою любимицу. Летом 2021 года все Россия и ближайшие страны молились за жизнь артистки, которая перенесла тяжелую пневмонию и даже впала в кому. А теперь, когда опасность миновала, поклонники начали переживать за личную жизнь певицы. Недавно МакSим опубликовала новый пост в Инстаграм. Звезда раскрыла шокирующие детали о своих прошлых отношениях. Все узнали, что бывший возлюбленный Марины был настоящим абьюзером. "Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение и песни ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", – рассказала звезда. Фанаты поддержали артистку и отметили, что она достойна только самого лучшего."Никого не слушай. Ты красотка с манящими глазами, и песни я слушаю, сколько себя помню", "Не нужны такие отношения, ты заслуживаешь лучшего", "Ужас, через что ты прошла", "Это не мужчина, радуйся, что все закончилось", – прокомментировали ситуацию подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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