Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220208/pevitsa-maksim-priznalas-chto-podverglas-abyuzu-v-otnosheniyakh-264249648.html
Певица МакSим призналась, что подверглась абьюзу в отношениях
Певица МакSим призналась, что подверглась абьюзу в отношениях
После комы и продолжительной борьбы за жизнь, артистка стала откровеннее и раскрыла редкие детали из своей жизни
2022-02-08T15:45+0400
2022-02-08T15:45+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
макsим
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252379014_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_31738d21673e6444fe4ad329be58bd26.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Российская певица МакSим шокировала поклонников –звезда призналась, что подвергалась абьюзу в романтических отношениях. У фанатов Марины Максимовой возникает все больше поводов для волнения за свою любимицу. Летом 2021 года все Россия и ближайшие страны молились за жизнь артистки, которая перенесла тяжелую пневмонию и даже впала в кому. А теперь, когда опасность миновала, поклонники начали переживать за личную жизнь певицы. Недавно МакSим опубликовала новый пост в Инстаграм. Звезда раскрыла шокирующие детали о своих прошлых отношениях. Все узнали, что бывший возлюбленный Марины был настоящим абьюзером. "Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение и песни ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", – рассказала звезда. Фанаты поддержали артистку и отметили, что она достойна только самого лучшего."Никого не слушай. Ты красотка с манящими глазами, и песни я слушаю, сколько себя помню", "Не нужны такие отношения, ты заслуживаешь лучшего", "Ужас, через что ты прошла", "Это не мужчина, радуйся, что все закончилось", – прокомментировали ситуацию подписчики. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252379014_13:0:1270:943_1920x0_80_0_0_cf3102ca8f7cedd3589bd6fd97c83c24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
макsим , российский шоу-бизнес

Певица МакSим призналась, что подверглась абьюзу в отношениях

15:45 08.02.2022
© Facebook / МакSим Певица МакSим - Марина Абросимова
Певица МакSим - Марина Абросимова - Sputnik Грузия, 1920, 08.02.2022
© Facebook / МакSим
Подписаться на
Колумнист Sputnik Грузия Ника Ломидзе - Sputnik Грузия
Ника Ломидзе
Все материалы
После комы и продолжительной борьбы за жизнь, артистка стала откровеннее и раскрыла редкие детали из своей жизни
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Российская певица МакSим шокировала поклонников –звезда призналась, что подвергалась абьюзу в романтических отношениях.
У фанатов Марины Максимовой возникает все больше поводов для волнения за свою любимицу. Летом 2021 года все Россия и ближайшие страны молились за жизнь артистки, которая перенесла тяжелую пневмонию и даже впала в кому. А теперь, когда опасность миновала, поклонники начали переживать за личную жизнь певицы.
Недавно МакSим опубликовала новый пост в Инстаграм. Звезда раскрыла шокирующие детали о своих прошлых отношениях. Все узнали, что бывший возлюбленный Марины был настоящим абьюзером.
"Причина моих порой неестественных фотографий – многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение и песни ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной", – рассказала звезда.
Фанаты поддержали артистку и отметили, что она достойна только самого лучшего.
"Никого не слушай. Ты красотка с манящими глазами, и песни я слушаю, сколько себя помню", "Не нужны такие отношения, ты заслуживаешь лучшего", "Ужас, через что ты прошла", "Это не мужчина, радуйся, что все закончилось", – прокомментировали ситуацию подписчики.
Читайте также:
МакSим: "Этот год заставил отгородить от себя 90% всего своего общения"
"Набирает вес": представитель МакSим прокомментировала слухи о беременности певицы
Певица МакSим впервые вышла на сцену после тяжелой болезни
Идеальная! Певица МакSим в боди-невидимке соблазнила фанатов
"Худенькая совсем": певица МакSим показала новые снимки после тяжелой болезни
Певица МакSим показала шрамы и рассказала о видениях в коме
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский