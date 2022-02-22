https://sputnik-georgia.ru/20220222/dva-parnya-reshili-obnyukhat-psa-s-nog-do-golovy--video-reaktsii-pitomtsa-264652953.html
Два парня решили обнюхать пса с ног до головы – видео реакции питомца
Два парня решили обнюхать пса с ног до головы – видео реакции питомца
В какой-то момент он даже выглядел таким виноватым, будто бы действительно в чем-то провинился и его вот-вот раскроют 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T06:22+0400
2022-02-22T06:22+0400
2022-02-22T06:22+0400
собака
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На кадрах видно, как два парня сидят по разные стороны от американский булли по кличке Клайд и начинают его обнюхивать. Делают они это с разных сторон: один занимается головой и мордой, а другой проходит по остальному телу. В какой-то момент взгляд питомца становится растерянным и даже немного виноватым – он с нетерпением ждет вердикта. И когда парни молча отворачиваются, он радостно выдыхает и облизывает одного из них.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
собака
Два парня решили обнюхать пса с ног до головы – видео реакции питомца
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В какой-то момент он даже выглядел таким виноватым, будто бы действительно в чем-то провинился и его вот-вот раскроют
На кадрах видно, как два парня сидят по разные стороны от американский булли по кличке Клайд и начинают его обнюхивать. Делают они это с разных сторон: один занимается головой и мордой, а другой проходит по остальному телу. В какой-то момент взгляд питомца становится растерянным и даже немного виноватым – он с нетерпением ждет вердикта. И когда парни молча отворачиваются, он радостно выдыхает и облизывает одного из них.
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