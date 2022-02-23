https://sputnik-georgia.ru/20220223/gde-pozhenyatsya-zvezda-evrovideniya-manizha-i-rezhisser-lado-kvataniya-264719166.html

Где поженятся звезда Евровидения Манижа и режиссер Ладо Кватания?

Где поженятся звезда Евровидения Манижа и режиссер Ладо Кватания?

Свадебные церемонии пройдут сразу в нескольких местах, но дату знаменитый жених пока не озвучил

2022-02-23T17:39+0400

2022-02-23T17:39+0400

2022-02-23T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Известный российский режиссер грузинского происхождения Ладо Кватания рассказал, что он и его возлюбленная, участница "Евровидения - 2021" от России Манижа хотят сыграть свадьбу в Грузии и Таджикистане.В интервью Юрию Дудю Ладо Кватания вспомнил историю знакомства с Манижей, а также поделился планами на их совместное будущее. Интересно, что пара планирует провести два обряда - венчание и никах, ведь Манижа мусульманка. Никах – это традиционный обряд венчания в Таджикистане, на родине певицы.Ладо и Манижа познакомились еще в 2018 году, после чего занимались различными творческими проектами. А вот более тесное общение знаменитостей началось во время поездки в Осетию. Тогда Кватания и Манижа из Осетии приехали в Грузию и остановились в Казбеги.Уже осенью 2021 года Кватания сделал предложение Маниже в Грузии. Дудь спросил у режиссера, почему для этого события была выбрана именно эта страна, на что Кватания ответил: "Я понял, что я бы хотел сделать это именно здесь, поскольку чувствую связь с этим местом".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ладо кватания, новости, манижа, евровидение, российский шоу-бизнес