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Где поженятся звезда Евровидения Манижа и режиссер Ладо Кватания?
Где поженятся звезда Евровидения Манижа и режиссер Ладо Кватания?
Свадебные церемонии пройдут сразу в нескольких местах, но дату знаменитый жених пока не озвучил
2022-02-23T17:39+0400
2022-02-23T17:39+0400
2022-02-23T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Известный российский режиссер грузинского происхождения Ладо Кватания рассказал, что он и его возлюбленная, участница "Евровидения - 2021" от России Манижа хотят сыграть свадьбу в Грузии и Таджикистане.В интервью Юрию Дудю Ладо Кватания вспомнил историю знакомства с Манижей, а также поделился планами на их совместное будущее. Интересно, что пара планирует провести два обряда - венчание и никах, ведь Манижа мусульманка. Никах – это традиционный обряд венчания в Таджикистане, на родине певицы.Ладо и Манижа познакомились еще в 2018 году, после чего занимались различными творческими проектами. А вот более тесное общение знаменитостей началось во время поездки в Осетию. Тогда Кватания и Манижа из Осетии приехали в Грузию и остановились в Казбеги.Уже осенью 2021 года Кватания сделал предложение Маниже в Грузии. Дудь спросил у режиссера, почему для этого события была выбрана именно эта страна, на что Кватания ответил: "Я понял, что я бы хотел сделать это именно здесь, поскольку чувствую связь с этим местом".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
ладо кватания, новости, манижа, евровидение, российский шоу-бизнес
Где поженятся звезда Евровидения Манижа и режиссер Ладо Кватания?
17:39 23.02.2022 (обновлено: 18:30 23.02.2022) Подписаться на
Свадебные церемонии пройдут сразу в нескольких местах, но дату знаменитый жених пока не озвучил
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Известный российский режиссер грузинского происхождения Ладо Кватания рассказал, что он и его возлюбленная, участница "Евровидения - 2021" от России Манижа хотят сыграть свадьбу в Грузии и Таджикистане.
В интервью Юрию Дудю Ладо Кватания вспомнил историю знакомства с Манижей, а также поделился планами на их совместное будущее. Интересно, что пара планирует провести два обряда - венчание и никах, ведь Манижа мусульманка. Никах – это традиционный обряд венчания в Таджикистане, на родине певицы.
"Я отношусь к этому гораздо проще, как и она. Это просто такая культурная традиция, которой стоит обязательно воспользоваться. При этом я никаких противоречий во смешении наших культур не вижу", - отметил режиссер. Но дату свадьбы Кватания не озвучил.
Ладо и Манижа познакомились еще в 2018 году, после чего занимались различными творческими проектами. А вот более тесное общение знаменитостей началось во время поездки в Осетию. Тогда Кватания и Манижа из Осетии приехали в Грузию и остановились в Казбеги.
Уже осенью 2021 года Кватания сделал предложение Маниже в Грузии. Дудь спросил у режиссера, почему для этого события была выбрана именно эта страна, на что Кватания ответил: "Я понял, что я бы хотел сделать это именно здесь, поскольку чувствую связь с этим местом".
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