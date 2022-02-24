https://sputnik-georgia.ru/20220224/kotu-vpervye-dali-poprobovat-morozhenoe--video-ego-reaktsii-264730769.html

Коту впервые дали попробовать мороженое – видео его реакции

Коту впервые дали попробовать мороженое – видео его реакции

Первое знакомство пушистого с холодным лакомством прошло не очень удачно. Интересно, готов ли он повторить этот опыт 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T06:44+0400

2022-02-24T06:44+0400

2022-02-24T06:44+0400

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кошки

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На кадрах видно, как пушистый кот сидит на стуле, а мужчина на черенке ложки дает ему маленький кусочек мороженого. Но даже его хватило для того, чтобы питомец "сломался". С открытой пастью кот отклонился назад, раскачивая голову влево-вправо.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки