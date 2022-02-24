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Коту впервые дали попробовать мороженое – видео его реакции
Коту впервые дали попробовать мороженое – видео его реакции
Первое знакомство пушистого с холодным лакомством прошло не очень удачно. Интересно, готов ли он повторить этот опыт 24.02.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как пушистый кот сидит на стуле, а мужчина на черенке ложки дает ему маленький кусочек мороженого. Но даже его хватило для того, чтобы питомец "сломался". С открытой пастью кот отклонился назад, раскачивая голову влево-вправо.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки

Коту впервые дали попробовать мороженое – видео его реакции

06:44 24.02.2022
© TikTok / sabrina_bernatchezКот впервые попробовал мороженое – его забавная реакция на видео
Кот впервые попробовал мороженое – его забавная реакция на видео - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2022
© TikTok / sabrina_bernatchez
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Первое знакомство пушистого с холодным лакомством прошло не очень удачно. Интересно, готов ли он повторить этот опыт
На кадрах видно, как пушистый кот сидит на стуле, а мужчина на черенке ложки дает ему маленький кусочек мороженого. Но даже его хватило для того, чтобы питомец "сломался". С открытой пастью кот отклонился назад, раскачивая голову влево-вправо.
@sabrina_bernatchez That’s what happens when you give a cat ice cream🥴 #cat #brainfreeze #icecream #iceicebaby ♬ Ice Ice Baby - Vanilla Ice
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