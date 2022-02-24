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Курс лари на четверг – 3,0162 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,0162 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0132 лари по отношению к доллару 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T09:20+0400
2022-02-24T09:20+0400
2022-02-24T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 февраля в размере 3,0162 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0132 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на четверг – 3,0162 GEL/$1
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0132 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 февраля в размере 3,0162 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0132 лари по отношению к доллару.
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