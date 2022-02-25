https://sputnik-georgia.ru/20220225/kotenok-reshil-pospat-na-golove-khozyayki-pryamo-vo-vremya-ee-soveschaniya-po-rabote--video-264767254.html

Котенок решил поспать на голове хозяйки прямо во время ее совещания по работе – видео

Котенок решил поспать на голове хозяйки прямо во время ее совещания по работе – видео

Коты славятся любовью ко сну в самых странных, необычных и не всегда удобных местах. Если многие любят поспать на коленях хозяев, то этот пушистый не такой... 25.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-25T06:22+0400

2022-02-25T06:22+0400

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кошки

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На кадрах видно, как женщина в наушниках сидит за компьютером, а на ее голове уселся котенок. Причем слезать он даже не думал и так и уснул на этом удобном и теплом месте. Как рассказала автор видео, в это время ее мать была на совещании, и руководство отнеслось к забавной ситуации с пониманием. И убирать сонного котика всем было очень жалко.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки