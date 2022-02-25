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Котенок решил поспать на голове хозяйки прямо во время ее совещания по работе – видео
Котенок решил поспать на голове хозяйки прямо во время ее совещания по работе – видео
Коты славятся любовью ко сну в самых странных, необычных и не всегда удобных местах. Если многие любят поспать на коленях хозяев, то этот пушистый не такой... 25.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-25T06:22+0400
2022-02-25T06:22+0400
2022-02-25T06:22+0400
видеоклуб
кошки
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На кадрах видно, как женщина в наушниках сидит за компьютером, а на ее голове уселся котенок. Причем слезать он даже не думал и так и уснул на этом удобном и теплом месте. Как рассказала автор видео, в это время ее мать была на совещании, и руководство отнеслось к забавной ситуации с пониманием. И убирать сонного котика всем было очень жалко.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки
Котенок решил поспать на голове хозяйки прямо во время ее совещания по работе – видео
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Коты славятся любовью ко сну в самых странных, необычных и не всегда удобных местах. Если многие любят поспать на коленях хозяев, то этот пушистый не такой, как все
На кадрах видно, как женщина в наушниках сидит за компьютером, а на ее голове уселся котенок. Причем слезать он даже не думал и так и уснул на этом удобном и теплом месте. Как рассказала автор видео, в это время ее мать была на совещании, и руководство отнеслось к забавной ситуации с пониманием. И убирать сонного котика всем было очень жалко.
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