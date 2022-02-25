https://sputnik-georgia.ru/20220225/odno-litso-andzhelina-dzholi-pokazala-redkoe-foto-s-dochkoy-tineydzherom-264777816.html

Одно лицо: Анджелина Джоли показала редкое фото с дочкой-тинейджером

Одно лицо: Анджелина Джоли показала редкое фото с дочкой-тинейджером

15-летняя Шайло подрастает копией своей матери. К такому выводу пришли подписчики Джоли в Инстаграм

2022-02-25T11:51+0400

2022-02-25T11:51+0400

2022-02-25T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли показала редкую фотографию с 15-летней дочкой от Брэда Питта – Шайло растет настоящей копией своей матери. Джоли редко публикует что-то в своих соцсетях, а если и делает это, то ради привлечения внимания публики к общественным и социальным проблемам. Дети звезды редко появляются в ее Инстаграм, но если это случается – производят фурор среди своих давних фанатов. Недавно Джоли поделилась новой фотографией с дочкой Шайло. На снимке мать и дочь весело смеются на камеру. Джоли в бежевых брюках с высокой талией, белой рубашке свободного кроя и накидке выглядела очень стильно. Как и всегда. А вот Шайло, которая подрастает настоящей копией мамы, предпочитает другой стиль в одежде. На фото она появилась в спортивных брюках и свободной футболке черного цвета. Свои волосы девушка собрала в свободный пучок. "Провели пару дней в Камбодже в компании добрых местных жителей. Чувствую себя намного лучше. Это особенное место для меня и моих детей. Я рада повидаться с друзьями и коллегами в районе Самлоут. Местные работники занимаются реализацией проектов, связанных со здоровьем, образованием и защитой окружающей среды", – подписала фото Анджелина. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды, шоу-бизнес