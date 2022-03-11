https://sputnik-georgia.ru/20220311/kurs-lari-dollar-265136167.html

Курс лари на пятницу – 3,3189 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 3,3189 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0830 лари по отношению к доллару 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T09:20+0400

2022-03-11T09:20+0400

2022-03-11T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 марта в размере 3,3189 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0830 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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