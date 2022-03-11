https://sputnik-georgia.ru/20220311/missiya--svalit-duby-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-rumynii-po-regbi-265154111.html

Миссия – свалить "Дубы": к матчу сборных Грузии и Румынии по регби

Миссия – свалить "Дубы": к матчу сборных Грузии и Румынии по регби

Сборная Грузии по регби 12 марта в Бухаресте встретится с Румынией в очередном матче чемпионата "Регби Европы" 11.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-11T16:15+0400

2022-03-11T16:15+0400

2022-03-11T16:15+0400

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Неожиданный поворот событийВсего каких-то пять недель назад подобное развитие событий абсолютно всем показалось бы невероятным, однако на деле ситуация в европейском и мировом регби, как и во многих других сферах, очень резко изменилась.Как известно, 27 февраля, на тбилисской "Динамо Арене" должен был состояться принципиальнейший матч между сборными Грузии и России, однако из-за начавшегося в Украине вооруженного конфликта "Регби Европы" решил перенести матч сборных Грузии и России на неопределенный срок.Затем последовали санкции от World Rugby. Управляющая всемирным регби организация решила отменить все регбийные матчи и соревнования на территории Российской Федерации, а через пару дней тем же World Rugby были приняты крайние меры – снять все российские и белорусские регбийные сборные и клубы со всех официальных соревнований, а также приостановить Федерации регби России и Союзу регби Беларуси членство в World Rugby.Матч между сборными Грузии и России по регби не состоится - Rugby Europe >>А в прошедший четверг World Rugby обнародовал решение, которое прояснило много всего, касавшегося главным образом претендентов на участие в Кубке мира 2023 года. Напомним, что из чемпионата Европы во Францию, на главный регбийный форум четырехлетия отправятся сборные, занявшие первое и второе места по суммарным итогам первенств 2021 и 2022 годов, а команда, оказавшаяся на третьей строке таблицы, продолжит борьбу за путевку в межконтинентальном плей-офф.Так вот: сборной России в трех оставшихся матчах было зачтено поражение, а ее несостоявшимся соперникам – Грузии, Португалии и Нидерландам - было начислено по 4 очка. Таким образом, сборная Грузии набрала 35 очков по сумме двух сезонов и за два тура до окончания цикла завоевала заветную путевку. Остается выяснить лишь то, какое итоговое место займут грузины. Это имеет значение, поскольку, заняв первое место, "Лелос" будут во Франции биться с теми же сборными, что и в 2019-ом в Японии – С Австралией, с Уэльсом, с Фиджи и возможно даже и с Уругваем, то есть группа может быть сдублирована на все 100%. Если же Грузия займет второе место, то расклад будет совсем иной, однако этот вариант маловероятен, так как за два тура до конца турнира грузины опережают португальцев и испанцев на 10 очков, Португалия не в счет, потому что у "Лелос" в очных встречах с этой командой лучшие показатели и предпочтение присуждается с учетом именно этого критерия. Грузинская регбийная франшиза "Черный лев" примет участие в Кубке Карри >>Что же касается Испании, то для победы в двухлетнем турнире этой команде необходимо выигрывать оба оставшихся матча с бонусом, а это – в воскресенье дома с португальцами и через неделю в Тбилиси с Грузией.Мало того, Грузия не должна набрать в оставшихся матчах ни единого очка. Понятно, что все вместе практически нереально. Так что, уже смело можно говорить о победе команды Левана Маисашвили в отборочном турнире.Последний шанс "Дубов"Что касается предстоящего в субботу румыно-грузинского противостояния, было время, что чемпион Европы выявлялся в очной встрече именно этих сборных. В последние годы румынский регби испытал серьезный регресс. Отсутствие перспективы для сборной Румынии (впрочем, то же самое можно сказать и о Грузии) снизило популярность этого вида спорта в стране, и дело дошло до того, что в 2019 году "Стежари" ("Дубы" - прозвище сборной Румынии по регби) впервые в истории остались вне Кубка мира.Это оказалось ударом по самолюбию команды, некогда побеждавшей сильнейших мира сего, и там взялись за регби с новой энергией. Однако пока что этой энергии хватило на четвертое место как в текущем чемпионате, так и в суммарной таблице отбора на КМ. И это значит, что в субботу на бухарестском стадионе "Триумфальная Арка" румыны будут биться как в последний раз.Триумфальная Арка в... БухарестеПару слов об экзотическом названии арены. Всё очень просто: этот отличный стадион построен на месте старого и находится он неподалеку от бухарестской Триумфальной Арки. Так что с Парижем связи никакой. Сам стадион новейший – построен год назад специально для румынский сборной, и "Лелос" на этой арене сыграют впервые.За Кубок Антима ИверянуКак известно, в каждом матче вне Кубка мира сборные Грузии и Румынии разыгрывают между собой Кубок Антима Иверяну.Антим Иверяну – личность, связывающая народы Грузии и Румынии. Грузин по происхождению Антимоз Ивериели - выдающийся деятель культуры и религии Румынии XVII-XVIII веков, митрополит Унгро-Влахийский Константинопольского Патриархата. Человек, посвятивший свою жизнь просветительской деятельности в довольно отсталом в те времена регионе в центре Европы, за что был возведен Румынской Православной церковью в лик святых.Грузия выигрывала Кубок Антима 14 раз, 6 раз трофеем владели румыны.Титул следует защищатьЧто касается сборной Грузии, то помимо победы в отборочном цикле ей еще предстоит отстаивать титул чемпиона Европы, который она за последние 12 лет уступила лишь один раз – в 2017-ом как раз румынам.Состав "Лелос" максимально приближен к оптимальному. Из лидеров не хватает только Беки Горгадзе, который получил небольшую травму в последнем туре французского чемпионата. Кстати, его клуб "По" в гостях сенсационно одолел потенциального лидера Топ 14 "Монпелье", а Бека сыграл настолько здорово, что попал в официальную символическую сборную тура.Двенадцать амстердамских попыток - послесловие к матчу грузинских регбистов >>Все остальные – в строю и полны решимости отметить юбилейный, 250-й матч в истории сборной Грузии победой над своим принципиальным соперником. Сборная Румынии – это команда, против которой "Лелос" играли чаще всех. История началась в 1998 году, и с тех пор состоялось целых 25 очных встреч. 15 из них выиграли "Лелос", 9 раз побеждали "Дубы", а однажды соперники разошлись миром.Удачи "Лелос" в игре, которая начнется в 19:30 по тбилисскому времени.Состав сборной Грузии на матч против сборной Румынии:1. Михеил Нариашвили (Монпелье), 2. Шалва Мамукашвили (Чёрный Лев), 3. Бека Гигашвили (Тулон), 4. Лаша Джаиани (Чёрный Лев), 5. Константинэ Микаутадзе (Байон), 6. Лука Иванишвили (Черный Лев), 7. Бека Сагинадзе (Лион), 8. Торнике Джалагониа (Биарриц), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Сандро Тодуа (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Гиорги Квеселадзе (Глостер), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев), 15. Давит Ниниашвили (Лион).Запасные: 16. Джаба Брегвадзе (Ажен), 17. Гурам Гогичашвили (Расинг 92), 18. Николоз Хатиашвили (Черный Лев), 19. Григор Кердикошвили (Ажен), 20. Сандро Мамамтавришвили (Чёрный Лев), 21. Гела Апрасидзе (Монпелье), 22. Лаша Хмаладзе (Чёрный Лев), 23. Демур Тапладзе (Чёрный Лев).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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