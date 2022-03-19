https://sputnik-georgia.ru/20220319/eto-drugoe-evropa-stroit-totalitarizm-265343727.html

"Это другое": Европа строит тоталитаризм

"Это другое": Европа строит тоталитаризм

Фланговые сражения информационной войны против России иногда принимают самые причудливые формы 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T14:31+0400

2022-03-19T14:31+0400

2022-03-19T15:17+0400

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Если для самого себя Евросоюз легко допускает и легко объясняет серию тотальных запретов российских медиа на своей территории, то ровно те же действия властей иных стран, но в отношении европейских СМИ называет "неприемлемыми", пишет автор РИА Новости.Без излишней детализации, лишь факты: Еврокомиссия приняла решение отключить (во всех смыслах слова) любое вещание на всех возможных носителях и платформах, включая и социальные сети, RT и Sputnik — и это было, как принято считать в Брюсселе и во всех столицах стран — членов сообщества, хорошо и правильно (поскольку эти медиа несли в социум "российскую государственную пропаганду"). Но вот запрет властей Мали — африканской страны (в прошлом французской колонии) — на вещание не менее государственных, но уже французских RFI (Radio France International) и France 24 сочли нарушением всех норм и "цензурой".Сегодня и сейчас объединенная Европа позиционирует себя — и в гораздо большей степени, чем прежде — как город света, который сражается с Россией за чистоту идеалов и помыслов. Россию еще официально не назвали "империей зла", но до этого осталось буквально всего ничего, какая-то пара реплик, произнесенных с высокой трибуны.Несколько десятилетий назад, прежде чем наклеить на нее тот самый ярлык, Россию обвинили в религиозной и философской нетерпимости к тем, кто, как считали на коллективном Западе, бросал вызов тоталитаризму, в частности потому, что придерживался в атеистическом государстве канонов веры предков, соблюдая все требуемые ритуалы, и потому, что слушал на радиоволнах (через глушилки и прочие ограничения) запрещенных писателей, пытаясь таким образом обогатить свои знания о мире. Для того, чтобы абсолютно самостоятельно принять решения и выработать точку зрения на происходящее.Эти действия не всегда были сознательной фрондой и открытой борьбой с режимом, просто самостоятельно думающие, самостоятельно действующие, не любящие, когда в их частную жизнь и в их выбор вмешивается государство и его аппарат пропаганды, люди в любой ситуации предпочитают думать не по спущенным сверху с помощью медиа прописям, они сами решают, что им читать, что им смотреть (и смотреть ли) и что им слушать.Сегодня и сейчас объединенная Европа, подхватившая эстафету от коллективного МихалАндреичаСуслова — того самого, кто практически единолично запрещал книги Гроссмана и выдавливал из страны Виктора Некрасова только потому, что точка зрения выдающихся русских прозаиков отличалась от того, что предписывалось генеральной линией партии, — в отношении любой иной, не совпадающей с высказанной с брюссельской трибуны точки зрения поступает ровно так же.Сегодня и сейчас возможность узнать о ситуации с российско-украинским кризисом, о позиции Москвы, о том, что происходит в местах проведения военной спецоперации что-то иное, отличающееся от навязываемой и чрезвычайно односторонней информации, у рядового европейского обывателя практически равна нулю, если не стремится к отрицательным значениям.Нужно быть и очень упорным, и очень свободно распоряжающимся своим временем человеком, чтобы ежедневно шерстить, что называется, интернет в поисках ответов на вопросы. Если, конечно, эти вопросы возникают.Мир, в котором упор последние четверть века делается исключительно на гедонизм, на радости плоти и прочий праздник живота, на практически мгновенное удовлетворение любых хотелок, к сожалению, не способствует ни здравому скепсису, ни любопытству.О том, что всегда и все сказанное требуется подвергать сомнению, чтобы постигнуть истину, прочно забыто."Кушайте, не обляпайтесь" из гигантского корыта, куда сброшены все мыслимые и немыслимые фальшивки.А если "кушать" не хотите, то вас будут кормить насильно, через трубочку. Или сделают ваше положение настолько невыносимым, что сами запросите этой, с позволения сказать, "еды".Мощь антироссийского дискурса, когда альтернативной точке зрения места нет, такова, что даже для выражения публичного сомнения в правильности идей и слов коллективного Запада требуется вначале сказать ритуальную фразу о "безусловном осуждении действий России в отношении Украины". В противном случае оратор будет подвергнут коллективному остракизму, и хорошо, если такого отступника не заставят не менее публично клясться в лояльности идеям мейнстрима. И хорошо, если ему удастся сохранить работу, и хорошо, если для публичного осуждения не привлекут еще его бывших друзей.Сегодня и сейчас объединенная Европа живет в действительности, которую описал Оруэлл. Просто раньше этот неототалитаризм был локален. Он касался не столько геополитики, сколько отношений в социуме. Но и тогда было де-факто запрещено называть многое своими именами, как и открыто обозначать неудобные для властей проблемы.Яростная войнушка против белых гетеросексуальных мужчин точно так же не предполагала, что тем, кого обвиняли (почти всегда бездоказательно) во всех грехах, сегодня считающихся смертными, предоставят возможность высказывания.Их репутации уничтожали без суда и следствия, фактически обрекая на гражданскую смерть.Не менее жестокая битва на уничтожение велась и с теми, кто пытался выразить сомнение в необходимости бесконечного приема нелегалов; те же люди робко намекали на чудовищно тяжелые проблемы, которые приносят дырявые госграницы.Таким были уготованы бесконечные судебные иски и не менее бесконечные штрафы "за расизм". Без убежденности и финансового ресурса с таким прессингом от как бы борцов как бы "за все хорошее" справиться было почти невозможно.Сегодня и сейчас отработанные технологии, прочно вошедшие в текущую практику войны с инакомыслящими, инакопишущими, инакоговорящими, в объединенной Европе используются против тех, кто не растерял (пока) здравый смысл и еще помнит, как вел себя коллективный Запад. Последние восемь, если не все последние тридцать лет.Созданные в комфортабельных, оформленных лучшими дизайнерами офисах и направленные против всего, что может нарушить слаженный хор, методички, к тому же подкрепленные хорошо и кем нужно оплаченными университетскими "исследованиями" — эта схема выглядит на первый взгляд абсолютно неубиваемой.Но если вспомнить, что слова о тех, кто задумал и приказал исполнять зло, и что происходило и происходит это "в чистых теплых кабинетах с хорошим освещением и ковровыми дорожками" тихими людьми "в белых воротничках, со стриженными ногтями и гладко выбритыми щеками, которым не нужно повышать голос", и если не забыть, что эти фразы из речи Рейгана описывали советский тоталитаризм и они не менее точно характеризуют нынешний неототалитаризм коллективного Запада, не будет большим преувеличением сказать, что бесславный конец тут тем, кто его придумал, кто его выстроил и кто воплощает его в жизнь, несомненно, гарантирован.Вопреки всем запретам и барьерам преграды на пути правды рухнут. И быстрее, чем мы можем это вообразить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220118/263708615.html

https://sputnik-georgia.ru/20220227/rt-i-sputnik-zapretyat-v-evrosoyuze-264827442.html

https://sputnik-georgia.ru/20220318/vystuplenie-glavreda-rt-i-sputnik-margarity-simonyan-v-luzhnikakh---video-265332569.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, россия, колумнисты, москва, брюссель, еврокомиссия, европа, sputnik, rt, политика, украина