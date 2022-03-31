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Курс лари на четверг – 3,1013 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1013 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T09:20+0400
2022-03-31T09:20+0400
2022-03-31T09:20+0400
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экономика
национальный банк грузии
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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рубль
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 3,1013 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, национальный банк грузии, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар, рубль
Курс лари на четверг – 3,1013 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 3,1013 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару.
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