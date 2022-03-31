https://sputnik-georgia.ru/20220331/kurs-lari-na-chetverg--31013-gel1-265624046.html

Курс лари на четверг – 3,1013 GEL/$1

Курс лари на четверг – 3,1013 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T09:20+0400

2022-03-31T09:20+0400

2022-03-31T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 31 марта в размере 3,1013 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0341 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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