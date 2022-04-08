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https://sputnik-georgia.ru/20220408/kurs-lari-dollar-265829579.html
Курс лари на пятницу – 3,0836 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,0836 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T09:20+0400
2022-04-08T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 апреля в размере 3,0836 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,0836 GEL/$1

09:20 08.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 апреля в размере 3,0836 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 8 апреля
Кросс-курс основных валют на 8 апреля - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2022
Кросс-курс основных валют на 8 апреля
© Sputnik
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