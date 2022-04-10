https://sputnik-georgia.ru/20220410/mopedam-v-gruzii-podnyali-status-no-chto-eto-dast-ikh-vladeltsam-265878963.html

Мопедам в Грузии подняли статус, но что это даст их владельцам?

Мопедам в Грузии подняли статус, но что это даст их владельцам?

Колумнист Sputnik Грузия не сомневается – ужесточение требований к такому удобному и доступному виду транспорта, как мопед, способствуют росту безопасности... 10.04.2022, Sputnik Грузия

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Мопеды в Грузии взяли "на карандаш"! Оборот, понятно, метафорический. Наши полицейские давно оснащены видеорегистраторами, планшетами, цифровыми гаджетами. Суть в другом: на днях вступили в силу новые нормы, и отныне даже скутерам малой кубатуры запрещено колесить по городу без номерного знака, а их владельцам – ездить без прав."Давно пора!" - наверняка посмеиваются водители со стажем, которых бросало в озноб от снующих под колесами, словно муравьи, скутеристов. Вольготной жизни отчаянных наездников пришел конец - примерно в таких радужных тонах рисовалось ожидаемые результаты новшества. Но пришлось в очередной раз убедиться – реформы проще вводить, чем проводить.Стали ли нововведения достаточным аргументом для более трепетного отношения к правилам движения? Ответ спорный, и речь, к сожалению, не только о мопедах. Людей "достали" джигиты на всех видах двухколесного транспорта, которые носились по улицам, подчиняясь собственным лихо писанным законам. А грохотом, зашкаливавшим за акустические лимиты баллистических ракет, вызывали гневное возмущение граждан.Все это, заметим, при демонстративном "не вижу" со стороны блюстителей дорожного порядка…Словом, реформа назрела давно и недавно формально заработала. Хотя внешне за минувшие с тех пор пару недель ситуация иной, в общем-то, не стала. Да, на мопеды (во всяком случае, в центре столицы) прикрутили госномера, а что дальше? Если судить по манере гарцевания юных витязей в цветах служб доставки Glovo или Wolt, представления о правилах дорожного движения остались у них столь же смутными, как и раньше. По-прежнему на полном ходу скачут из ряда в ряд; кто порешительней, не глядя проносится на красный свет – язык не повернется назвать такой уровень знаний поверхностным. Больше напоминает беспредел.Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии >>Согласно новым требованиям, чтобы "оседлать" скутерок даже с объемом двигателя до 50 куб. см, необходимо сдать экзамен на категорию М. Либо иметь право на управление автомобилем или мотоциклом. "Льгота" эта, правда, очень коварная: штрафные баллы от мопеда зачтутся в общую копилку. Однако нарушителя прежде надо, как минимум, выявить. Заодно поинтересоваться, есть ли у него вообще права?Кстати, нарушения – не показатель того, что их нет. Как показывает анализ и практика, пренебрежение правилами чаще возникает по инерции – из-за неготовности воспринять мопед как к полноценный транспорт. Общие для всех водителей требования формально распространялись на скутеристов и до того, как стало обязательным наличие у них прав и номеров. Но особо этим голову можно было тогда не заморачивать. Карающая формула "незнание законов не освобождает от ответственности" не срабатывала, поскольку штрафы для данной категории нигде прописаны не были. Убеждаться в этом доводилось лично.Открою небольшой секрет: я сам скутерист со стажем. Годы водил автомобиль, но пересел-таки на мопед. Проще, быстрее, удобней. Готов покаяться: ездя на любимчике, нередко "грешил", и как-то патруль тормознул меня за проезд на красный сигнал светофора. Лихачом я бы себя не назвал: помех в виде машин, пешеходов и даже бродячих собак поблизости не было, но это, конечно, не оправдание.Впрочем, мне и в голову не пришло оправдываться. Полицейские застали меня врасплох, и оставалось лишь гадать, на какую сумму выпишут штраф. Решение было принято не так просто, как я ожидал. Патрульные спорили, совещались, листали какие-то нормативные акты. В итоге меня оштрафовали (ни за что не догадаетесь!) как… нерадивого пешехода, нарушившего правила перехода улицы. Ничего адекватней в перечне просто не нашлось.Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии >>Это одно из объяснений, почему дорожная полиция глаз на скутеристов никогда особенно не косила, реагируя разве что на откровенную наглость. Мопед небольшой кубатуры, словно игрушка, приравнивался к безобидному велосипеду. Хотя в современном исполнении эта "игрушка" без труда разгоняется до 60-70 км в час. Еще 30-40 лет назад такая скорость считалась крейсерской для многих "серьезных" транспортных средств, управлять которыми разрешалось только при наличии профессионального водительского удостоверения.Час пробил, когда мопеды начали множиться, как грибы. Кого-то это раздражает, кого-то – нет. По мне, все очень неплохо. Особенно то, что развоз заказов на скутере стал престижным ремеслом, заметно повысив уровень трудовой занятости молодежи. Конечно, это не отменяет реально существующей проблемы. По-видимому, ее собирались кардинально решить с помощью новых регламентаций.Однако несмотря на то, что утверждение законопроекта надолго затянулось, в нем остались слабые места. Прежде всего, потому что новые требования затронули только пользователей мопедов, а это снижает и подчас нивелирует общий эффект. Безопасность езды на столь специфическом и в каком-то смысле слабо защищенном виде транспорта, как скутер, зависит от многих факторов, служб и граждан в целом. Прежде всего, имеются в виду дорожная полиция, старшие собратья-автомобилисты, наконец, вездесущие пешеходы.Последние почему-то настырно пытаются заполонить отведенные для езды велосипедные дорожки. Завидев мопед, некоторые не скрывают недовольства, обрушиваются с упреками. Давно пора разъяснить, что 50-кубовый скутер, согласно правилам дорожного движения, не только имеет право, но и обязан двигаться по велодорожке, если она есть. А то, что на знаке изображен велосипед, ничего не значит, как, скажем, батон колбасы на вывеске магазина, где продаются и другие продукты.С другой стороны, велодорожка предназначена не для всех моделей, а определить кубатуру двигателя на глаз невозможно. Неслучайно во многих развитых странах мопедам небольшой мощности выдают отличающиеся по размеру и цвету номерные знаки. В Грузии они такие же, как у мощных байков и макси-скутеров. Установить отличия можно, лишь заглянув в техпаспорт…О велодорожках вообще разговор особый. По некоторым ездить намного опасней, чем по проезжей части. Я уже попадал в аварийную ситуацию из-за прекрасных дам на джипах, лихо выполнявших правый поворот. При этом "забывавших", что рядом по своей законной полоске может ехать, имея приоритет, неприметный скутерок. Существует и другой вид бесцеремонности. Когда водители автомобилей велосипедную полосу бесцеремонно перекрывают, не оставляя выбора и вынуждая скутеристов резко выруливать на проезжую часть.В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов >>Не доводилось слышать, чтобы полиция подобные нарушения фиксировала и за них наказывала. Да о чем я говорю?! Сами патрульные, случается, используют велодорожку для пикета...Попробую приноровить к современным реалиям мотивацию известного высказывания "Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения". Получится что-то, вроде "Скутер – не показатель отсутствия средств, а удобный вид транспорта". Во эпоху моего детства заветной целью любого мальчишки была покупка велосипеда. Повзрослев, начинали мечтать о мотоцикле. Собственная машина выходила за рамки самых смелых фантазий.Сегодня ситуация иная – автомобиль стал общедоступен. Проблема обычно не в том, чтобы его купить, а в том, как наскрести денег на бензин, если приобрел модель не по карману… Это к тому, что граждане покупают компактные, юркие скутеры не от нужды. Их считают самым быстрым, надежным и удобным в условиях города видом транспорта.Так что, статус мопедам подняли неслучайно, и они требуют к себе не опаски, не снисхождения, а неподдельного уважения.

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