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Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO

Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO

Запасы зерновых в мире на конец 2022 года увеличатся на 2,4% по сравнению с уровнем начала сезона, прогнозирует FAO 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T07:32+0400

2022-04-11T07:32+0400

2022-04-11T08:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Объем производства пшеницы в 2022 году в мире прогнозируется на уровне 784 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2021 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".Оценка строится на ожидании того, что не менее 20% посевных площадей на Украине под озимыми культурами, в частности озимой пшеницей, не будут убраны как в результате прямого ущерба, так и нехватки или полного отсутствия ресурсов для уборки урожая.Что касается итогов 2021 сельскохозяйственного года, то по оценкам FAO, общий объем производства зерновых в мире в 2021 году составил 2 799 млн тонн, что несколько выше, чем в 2020 году. При этом объем производства риса достиг максимального исторического уровня в 520,3 млн тонн (в пересчете на обрушенный рис).Потребление зерновых в мире в сезоне 2021-2022 годов прогнозируется на уровне 2 789 млн тонн, причем потребление риса может достичь рекордного уровня и, кроме того, ожидается рост потребления кукурузы и пшеницы.Согласно прогнозам, запасы зерновых в мире на конец 2022 года увеличатся на 2,4% по сравнению с уровнем начала сезона, в основном за счет роста запасов пшеницы и кукурузы в России и на Украине вследствие ожидаемого снижения экспорта.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>Согласно прогнозам FAO, в сезоне 2021-2022 годов соотношение запасов зерновых в мире к их потреблению составит 29,7% процента, что лишь незначительно ниже уровня предыдущего года и, по мнению ФАО, "сохраняется на достаточно комфортном уровне".Объем торговли зерновыми в мире в текущем сельскохозяйственном году составит 469 млн тонн, что несколько ниже уровня сезона 2020-2021 годов. Ожидается, что Европейский союз и Индия увеличат экспорт пшеницы, а Аргентина, Индия и США нарастят поставки кукурузы, частично компенсировав выпадающий экспорт из Черноморского региона.

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