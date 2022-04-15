https://sputnik-georgia.ru/20220415/delegatsiya-iz-gruzii-poedet-na-ukrainu-segodnya-266010314.html

Делегация из Грузии поедет на Украину сегодня

Делегация из Грузии поедет на Украину сегодня

Грузинская сторона ожидает, что визит будет очень дружественным 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправится на Украину в пятницу, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии."За этот период у нас была очень активная коммуникация, многие вопросы так и прояснились. Думаю, что визит председателя парламента, в первую очередь, будет визитом выражения нашей солидарности, в котором эмоциональная часть будет на первом плане. Исходя из этого я жду, что визит будет очень дружественным", – заявил Папуашвили.Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии>>Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").Читайте также:

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