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Делегация из Грузии поедет на Украину сегодня
Делегация из Грузии поедет на Украину сегодня
Грузинская сторона ожидает, что визит будет очень дружественным 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T15:25+0400
2022-04-15T15:25+0400
2022-04-15T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправится на Украину в пятницу, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии."За этот период у нас была очень активная коммуникация, многие вопросы так и прояснились. Думаю, что визит председателя парламента, в первую очередь, будет визитом выражения нашей солидарности, в котором эмоциональная часть будет на первом плане. Исходя из этого я жду, что визит будет очень дружественным", – заявил Папуашвили.Кто поедет на Украину? Назван состав делегации парламента Грузии>>Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").Читайте также:
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политика, новости, грузия, верховная рада
Делегация из Грузии поедет на Украину сегодня
15:25 15.04.2022 (обновлено: 16:00 15.04.2022)
Грузинская сторона ожидает, что визит будет очень дружественным
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили отправится на Украину в пятницу, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам.
Из Грузии на Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут девять человек, из них четыре – представители большинства, а пять – оппозиции. Отказались от поездки представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты".
"Самое важное, что делегация парламента Грузии отправляется на Украину… В этой сложной ситуации мы стоим рядом с украинским народом. Уверяю вас, меньше всего всех интересует, будет ли в этой делегации одним человеком больше или меньше от "Национального движения". Вопрос касается Грузии и отношений двух стран", – заявил Талаквадзе.
О предстоящем визите Папуашвили на Украину стало известно в среду после телефонного разговора спикеров парламентов двух стран. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.
"За этот период у нас была очень активная коммуникация, многие вопросы так и прояснились. Думаю, что визит председателя парламента, в первую очередь, будет визитом выражения нашей солидарности, в котором эмоциональная часть будет на первом плане. Исходя из этого я жду, что визит будет очень дружественным", – заявил Папуашвили.
Из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", помимо спикера парламента, в состав делегации войдут Арчил Талаквадзе, Давид Сергеенко и Бека Одишария.
Из оппозиции на Украину отправится пять членов законодательного органа. Это Леван Иоселиани ("Граждане"), Георгий Ходжеванишвили ("Для Грузии"), Хатуна Самнидзе ("Республиканская партия"), Вахтанг Мегрелишвили ("Гирчи") и Анна Нацвлишвили ("Лело").
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