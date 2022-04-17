https://sputnik-georgia.ru/20220417/rossiya-uvelichila-eksportnye-poshliny-na-zerno-i-podsolnechnoe-maslo-266035368.html
Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло
Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 17.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-17T12:01+0400
2022-04-17T12:01+0400
2022-04-17T12:35+0400
в мире
россия
новости
экономика
зерно
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24112/83/241128365_0:14:3271:1853_1920x0_80_0_0_6e370d79bf25aa00d7641622c5a2f881.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло, но уменьшила на нефть и нефтепродукты.В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 358,2 доллара за тонну, на ячмень – при цене в 293,6 доллара, на кукурузу – 279,5 доллара за тонну, передает РИА Новости.Грузия намерена увеличить производство пшеницы для импортозамещения >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Экспорт подсолнечного маслаПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая вырастет до 372,2 доллара за тонну с 313 долларов в апреле.В апреле пошлина была установлена на уровне 313 долларов за тонну, в марте – 260,1 доллара за тонну, в феврале – 251,4 доллара за тонну.Ставка рассчитана при индикативной цене в 1531,8 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, составляющая 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) минус 50 долларов за тонну и базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну. Срок действия пошлины – до 31 августа 2022 года.Кроме того, в конце марта правительство РФ ввело временный запрет с 1 апреля по 31 августа на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, была введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника с 15 апреля по 31 августа. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 11,6 доллара – до 49,6 доллара за тонну.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем ранее.Топливо в Грузии скоро подешевеет – премьер >>В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,2 доллара за тонну.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 14,8 доллара с 18,3 доллара за тонну, на темные – до 49,6 доллара с 61,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 14,8 доллара за с 18,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) – до 27,2 доллара с 33,6 доллара за тонну.Изменены правила по экспортным пошлинамПрезидент России Владимир Путин накануне подписал закон, позволяющий более оперативно вводить в силу правовые акты в сфере таможенного регулирования, в том числе изменять ставки экспортных пошлин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее по общему правилу такие акты вступали в силу не ранее чем через 30 дней после их официального опубликования. Закон предусматривает возможность до конца 2023 года устанавливать иные сроки вступления в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования, что позволит оперативно реагировать на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры.Возможность более быстрого вступления в силу может быть реализована и для правовых актов, регулирующих ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24112/83/241128365_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_545ab5f18537d33da3bb037bddb7bdb4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, экономика, зерно, цены на нефть
Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло
12:01 17.04.2022 (обновлено: 12:35 17.04.2022)
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло, но уменьшила на нефть и нефтепродукты.
В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля включительно составит 110,7 доллара за тонну, в то время как с 13 по 19 апреля включительно она составляет 101,4 доллара за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в 358,2 доллара за тонну, на ячмень – при цене в 293,6 доллара, на кукурузу – 279,5 доллара за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Экспорт подсолнечного масла
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 мая вырастет до 372,2 доллара за тонну с 313 долларов в апреле.
В апреле пошлина была установлена на уровне 313 долларов за тонну, в марте – 260,1 доллара за тонну, в феврале – 251,4 доллара за тонну.
Ставка рассчитана при индикативной цене в 1531,8 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).
В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, составляющая 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) минус 50 долларов за тонну и базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну. Срок действия пошлины – до 31 августа 2022 года.
Кроме того, в конце марта правительство РФ ввело временный запрет с 1 апреля по 31 августа на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, была введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника с 15 апреля по 31 августа. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн.
Пошлина на нефть снизилась
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая снизится на 11,6 доллара – до 49,6 доллара за тонну.
Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель, снизившись на 16,5% по сравнению с показателем месяцем ранее.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,2 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 14,8 доллара с 18,3 доллара за тонну, на темные – до 49,6 доллара с 61,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 14,8 доллара за с 18,3 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) – до 27,2 доллара с 33,6 доллара за тонну.
Изменены правила по экспортным пошлинам
Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, позволяющий более оперативно вводить в силу правовые акты в сфере таможенного регулирования, в том числе изменять ставки экспортных пошлин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее по общему правилу такие акты вступали в силу не ранее чем через 30 дней после их официального опубликования. Закон предусматривает возможность до конца 2023 года устанавливать иные сроки вступления в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования, что позволит оперативно реагировать на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры.
Возможность более быстрого вступления в силу может быть реализована и для правовых актов, регулирующих ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются.