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Что нельзя делать в Страстную среду 2022: приметы и традиции

Что нельзя делать в Страстную среду 2022: приметы и традиции

Страстная Среда – третий день последней недели Великого поста перед Пасхой, в 2022-м выпадает на 20 апреля 19.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-19T20:38+0400

2022-04-19T20:38+0400

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Все дни Страстной недели посвящены последним дням земной жизни, крестной смерти и погребения Спасителя, поэтому называются Великими или Страстными.Что нельзя делать в Великую среду, а также о традициях и приметах третьего дня Страстной недели читайте в материале Sputnik Грузия.Великая или Страстная средаВ Страстную среду церковь вспоминает предательство Иуды Искариота, продавшего Спасителя за 30 сребреников, и грешницу, помазавшую Иисуса миром.Именно на четвертый день после торжественного входа в Иерусалим – в Страстную среду, Иисус напомнил ученикам о том, что Он скоро будет предан на распятие.Иуда Искариот – один из 12 учеников Христа, пришел к первосвященникам, сгоравшим от желания погубить Спасителя, и сговорился с ними предать Своего учителя за 30 сребреников.Страстную среду церковь поставила наравне с Великой пятницей – днем крестной смерти Иисуса, поскольку ужас и скорбь по отношению к содеянному преступлению были очень велики.Что можно и нельзя есть в Великий пост 2022? Календарь питания >>Историю о грешнице, помазавшей Христа миром, евангелисты рассказывают по-разному.В Евангелии от Матфея и Марка говорится, что некая женщина, придя в дом, где был Иисус, возлила миро на его голову. А Лука пишет, что некая грешница, узнав, что Учитель находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром и, сидя в ногах Спасителя, плача, начала обливать ноги Его слезами, целовать их, отирать волосами и мазать миром.Фарисей, увидев это, подумал, что если бы Христос был пророк, то знал бы, что женщина, прикасавшаяся к Нему, грешница. В ответ Иисус рассказывает притчу о двух должниках, которая на примере показывает, как необходимо прощать человеку его прегрешение. Сам Господь не только отпускает грехи женщине, но и объясняет раздосадованным ученикам, что она подготовила таким образом Его тело к погребению.Эти темы являются главным содержанием церковной службы Страстной среды.Церковные традицииНа утренней службе в Страстную среду в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров и читается с тремя земными поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего". До праздника Троицы, который в 2022-м отмечают 12 июня, земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, не совершают.В богослужебных текстах Страстной среды сребролюбию Иуды, продавшего учителя первосвященникам, противопоставляется бескорыстие женщины-грешницы, помазавшей Господа драгоценным миро.Что нельзя делать в Страстной понедельник 2022: приметы и традиции >>На вечерней службе в Страстную среду по традиции совершается таинство Исповеди.Священнослужители отмечают, что вечер Великой среды – особая возможность для прихожан исповедоваться более подробно, чем в обычные дни. Поэтому верующие стараются не упустить такую возможность.Что нельзя делать?В Страстную среду нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя участвовать в различных торжествах и увеселительных мероприятиях. Нельзя в последнюю среду перед Пасхой распивать спиртное, курить, ругаться, сориться, скандалить и завидовать.В Великую среду прихожане по традиции ходят в церковь, молятся, каются и делают добрые дела, однако посещать кладбище и поминать умерших нельзя.В Страстную среду можно делать любые работы по дому, но заниматься рукоделием – шить, вышивать и вязать нельзя. Также нельзя в этот день использовать режущие и колющие предметы.Приметы на Страстной вторник 2022: что нельзя делать >>По традиции в Великую среду готовят краски для росписи пасхальных яиц, а также ставят опару для куличей. По приметам дегустировать пасхальные кушанья во время готовки нельзя – это грозит болезнями и несчастьями.В Страстную среду продолжается пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.По церковному уставу в Великую среду положено сухоядение – можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, но нельзя пить чай, компот и кисель.Приметы Страстной средыПо приметам яйца, приобретенные в Страстную среду, долго сохранят свою свежесть.Злиться, лгать и делать кому-либо гадости в Страстную среду плохая примета – можно навлечь неприятности на свою семью.Хорошая примета в Страстную среду протирать что-то, скоблить или чистить – это может привлечь в дом благополучие и достаток.По приметам, если омыть тело в этот день холодной водой, сопровождая это действие молитвами – уйдут все болезни.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников