https://sputnik-georgia.ru/20220422/kak-v-gruzii-soblyudayut-pravila-kureniya--dannye-proverki-266181933.html

Как в Грузии соблюдают правила курения – данные проверки

Как в Грузии соблюдают правила курения – данные проверки

С 1 января 2022 года введены новые штрафы за курение в такси, на канатных дорогах и катерах в Грузии размере 200 лари 22.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-22T22:18+0400

2022-04-22T22:18+0400

2022-04-22T22:18+0400

грузия

новости

общество

антитабачное законодательство

антитабачная политика

нпо "альянс контроля табака"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/85/247648586_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_68181340a212801504db74c80c10e177.jpg

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Служба мониторинга исполнения закона "О контроле табака" выявила нарушения в ходе проверки 600 объектов по всей стране в марте текущего года, сообщает "Альянс контроля табака".Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения, в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.По информации Альянса, в марте по заранее утвержденной схеме проверено 600 учреждений по всей стране (медицинские, общественно/государственно-образовательные, объекты гостеприимства и общественных собраний, кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, гостиниц, салонов красоты).В марте табачные изделия лежали на виду в 20,8% (310 объекта) проверенных торговых точках (в феврале – 18,1%). Табачные изделия были видны с наружной стороны в 8,3% (310) проверенных заведений (8,6% в феврале).Альянс отмечает, что большинство нарушений приходится на рынки и уличные прилавки. Имеются также факты рекламы табачных изделий на наружных фасадах торговых объектов. Это в основном касается рекламы табака. Хотя факты таких нарушений незначительны, всего в 2,7% проверенных объектах. Реклама табака внутри торговой точки отмечена на 0,8% проверенных объектов.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики >>Служба мониторинга ежемесячно в рамках государственной программы укрепления здоровья, усиления контроля над потреблением табака оценивает выполнение законодательства о табаке в произвольно выбранных учреждениях (минимум 400 учреждений), проводит информационно-исследовательскую работу.Проверка проводится по заранее утвержденной схеме и анкетным опросам.Исполнение закона осуществляет специальная группа мониторинга и на основании зафиксированных ими фактов (фото, видео) исполнительный орган, патрульная полиция, Служба доходов или Служба муниципального надзора составляют протокол о правонарушении.Кроме того, с 1 апреля 2022 года к списку общественного транспорта, где запрещено курение, добавили такси. При поддержке офиса ВОЗ в Грузии в Тбилиси было проверено 308 такси. В результате мониторинга были выявлены нарушения, о которых правоохранительные органы были проинформированы через мобильное приложение "112".Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. С 1 января 2022 года введены новые штрафы за курение в такси, на канатных дорогах и катерах в Грузии в размере 200 лари. Согласно поправкам, эти виды транспорта определены как общественный транспорт.Власти Грузии временно смягчили антитабачное законодательство >>Введен запрет на курение в частных автомобилях, но лишь в присутствии несовершеннолетних. Штраф в таком случае составляет 50 лари.В случае повторного нарушения закона штраф будет удвоен.Кроме того, увеличен штраф за продажу табачных изделий в образовательно-воспитательных учреждениях и на прилегающих территориях в радиусе 50 метров – до 500 лари. Штраф за повторное нарушение будет вдвое больше.За популяризацию курения и табачных изделий в Интернете штраф составит от 2 до 5 тысяч лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, антитабачное законодательство, антитабачная политика, нпо "альянс контроля табака"