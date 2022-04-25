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Вакцинация в Грузии - последние данные

Вакцинация в Грузии - последние данные

Амиран Гамкрелидзе объяснил, когда нужно делать четвертую дозу вакцины от коронавируса 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T17:03+0400

2022-04-25T17:03+0400

2022-04-25T17:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Четвертой дозой вакцины против коронавируса в Грузии привились около 4 тысяч человек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Грузии прививают американским препаратом Pfizer, а также китайскими Sinopharm и Sinovac.При этом он напомнил о том, что Совет иммунизации Грузии принял решение, согласно которому гражданам старше 50 лет особо рекомендована четвертая доза, то есть вторая бустер-доза вакцины против коронавируса.Вторую бустер-дозу рекомендовано делать через четыре месяца после первого бустера или после заболевания.Четвертой дозой вакцины могут прививаться все, кто старше 12 лет и страдает хроническими заболеваниями.Когда завершится пандемия? Три возможных сценария от Гамкрелидзе>>По последним данным, полностью, то есть двумя дозами вакцины привиты 1 262 481 человек, бустер дозой вакцинированы 246 341 человек.Вакцинация в Грузии началась в марте 2021 года. С октября 2021 года разрешили прививать детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет, но лишь вакциной Pfizer.Эпидемиологическая обстановка в Грузии существенно улучшилась - в последний месяц суточный показатель инфицирования коронавирусом в пределах 200-300, а в последние дни не достигает и ста. Завершение пандемии без вакцинации населения невозможно – Церцвадзе>>Пик шестой волны пришелся на январь - начало февраля. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться.В результате власти приняли решение отменить практически все ковид-ограничения. Требуется лишь ношение масок в закрытых общественных местах и общественном транспорте.

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новости, общество, грузия, коронавирус covid-19