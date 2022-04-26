https://sputnik-georgia.ru/20220426/kurs-lari-na-vtornik--30358-gel-266161248.html

Курс лари на вторник – 3,0358 GEL/$

Курс лари на вторник – 3,0358 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0085 лари по отношению к доллару 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T09:20+0400

2022-04-26T09:20+0400

2022-04-26T09:20+0400

грузия

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 апреля в размере 3,0358 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0085 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии