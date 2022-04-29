https://sputnik-georgia.ru/20220429/kak-na-gruzii-skazhetsya-zapret-na-eksport-palmovogo-masla-iz-indonezii-266301618.html

Как на Грузии скажется запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии

Как на Грузии скажется запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии

Индонезия запретила экспорт пальмового масла с 28 апреля и до особого распоряжения 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T09:01+0400

2022-04-29T09:01+0400

2022-04-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Запрет Индонезией на экспорт пальмового масла вызовет подорожание мороженого и конфет в Грузии, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.Индонезия запретила экспорт пальмового масла с 28 апреля и до особого распоряжения. Индонезия – крупнейший в мире производитель и экспортер этого масла. Причина запрета – в нехватке продукта на внутреннем рынке страны, поясняют местные издания.Товарооборот меду Грузией и Индонезией в 2021 год составил 175,4 миллиона долларов.В прошлом году Грузия завезла из Индонезии пальмовое масло на сумму в 1,6 миллиона долларов, а за первые три месяца с начала 2022 года на сумму в 223,5 тысячи долларов.По словам эксперта, запрет на экспорт пальмового масла отразится не только на Грузии, но и на всех странах, особенно на работу кафетерии и производстве мороженого.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>"Те страны, которые покупали этот продукт, вынуждены будут перейти на использование других жиров, соответственно, продукция, в которых использовалось пальмовое масло, подорожает", – отметил эксперт.С этим согласен и эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе.Тем не менее, по его словам, есть более существенные проблемы, которые уже влияют на показатели роста экономики Грузии."В части внешнеторгового оборота, в связи с событиями на Украине, наш экспорт и импорт потерпели определенное неблагоприятное влияние, поскольку доля этих стран во внешнеторговом обороте достигает 1/6 части", – сказал Арчвадзе.Товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2022 года вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 383,3 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,8%. Доля России в торговом обороте Грузии – 9,9%.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Товарооборот между Грузией и Украиной за первые три месяца с начала года составил 129,6 млн долларов, что на 7,5% меньше чем за аналогичный период 2021 года. Доля Украины во внешнеторговом обороте Грузии – 3,4%."Во внешнеторговом обороте тоже сокращение доли этих стран. Если вычесть долю России и Украины из внешнеторгового оборота, он был бы на 9-10% выше по сравнению с реальным уровнем роста", – отметил Арчвадзе.Кроме того, по словам Арчвадзе, российско-украинский кризис влияют и на объем денежных переводов в Грузию. Так Россия многие годы лидировала по объему перечислений в Грузию, но теперь уступило первенство Италии.Глава Нацбанка: инфляция в Грузии в 2022 году составит 9% >>"Только за март денежные переводы из России и Украины сократились на 14 миллионов долларов по сравнению с мартом 2021 года, это сокращение где-то на 34%, а чистые транзакции сократились до 30%", – сказал эксперт.В январе-марте 2022 года из России в Грузию поступило на 11,4% меньше денег, чем за отчетный период прошлого года (71,3 миллиона долларов).

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грузия, новости, экономика, индонезия, инфляция, продукты питания