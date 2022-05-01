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https://sputnik-georgia.ru/20220501/uraza-bayram-2022-obychai-traditsii-molitvy--266346516.html
Ураза-байрам 2022: обычаи, традиции, молитвы
Ураза-байрам 2022: обычаи, традиции, молитвы
Ураза-байрам или праздник Разговения, по исламскому календарю, наступает в первый день месяца Шавваль, но праздновать начинают накануне, с наступлением... 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T12:31+0400
2022-05-01T12:31+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
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Второе по значению великое торжество у мусульман начинают праздновать в последний день священного месяца Рамадан после заката и отмечают в течение трех дней. В 2022-м священный месяц поста и духовного очищения в большинстве мусульманских стран завершится 1 мая вечером.О традициях и обычаях мусульманского праздника, а также какие молитвы возносят в Ураза-байрам, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Ураза-байрамВ большинстве мусульманских стран Рамадан в 2022-м начался 1 апреля с заходом солнца и завершится 1 мая вечером – это самый важный и почетный из 12 месяцев исламского календаря. Традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624-м. В Рамадан каждый правоверный, должен соблюдать пост и выполнять необходимые религиозные обряды, в том числе освободиться от мыслей, оскверняющих человека.Ураза-байрам подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана, поэтому торжество считают символ возрождения, повышения духовного уровня.Наступает Ураза-байрам 1 числа месяца Шавваль, но праздновать начинают накануне с наступлением вечерней молитвы. По обычаю, с этого момента до совершения намаза в день праздника читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).Многие правоверные, проводят ночь на праздник в мечети, где совершается дополнительная молитва - "таравих". Согласно Корану, сердце того, кто проведет ночь в молитве перед праздником Ураза-байрам, не умрет в Судный день.По традиции, верующие с утра надевают праздничные одежды и отправляются в мечеть на праздничную утреннюю молитву. Мусульмане обмениваются при встрече поздравлениями – "Ид мубарак!" (Благословенного праздника!).По обычаю, в Ураза-байрам поздравляют друг друга, желают принятия поста Всевышним, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр - "подаяние разговения".В праздник, по традиции, посещают родственников, друзей, соседей, знакомых, принимают гостей, ухаживают за стариками и помогают обездоленным.Традиции и обычаиПо обычаю, готовиться к Ураза-байрам начинают за несколько дней до наступления праздника - убирают в своих домах, дворах и в хлевах, а также моют и чистят домашнюю скотину. К Ураза-байрам мусульмане, по традиции, обновляют и украшают свои жилища.В большинстве исламских стран запрещено работать в Ураза-байрам - все учебные заведения, магазины и прочие учреждения закрыты во время празднования.В городах и селах в Ураза-байрам, по традиции, устраивают красочные ярмарки с выступлениями циркачей, танцоров и певцов. Для молодежи и детей устраиваются качели, а иногда разводят костры, через которые прыгают все желающие.После богослужения и вознесения ритуальной молитвы в мечети, по традиции, верующие отправляются к усыпальницам исламских Святых и на погост, чтоб помянуть умерших родственников.Семьи, в которых в течение последнего года умер кто-либо из родственников, по традиции, приглашают обязательно за поминальный стол муллу, всех родных и близких.Ураза-байрам, правоверные, встречают весело - с песнями и плясками, чтобы весь следующий год был полон радости и счастья.На Ураза-байрам, по традиции, в домах накрывают богатые столы, за которыми потчуют гостей всевозможными вкусностями. На совместную трапезу принято приглашать и соседей – представителей других религий.В праздник мусульмане радуют друг друга разными дарами, соседи обмениваются вкусными блюдами. Особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.Большинство праздничных блюд на Ураза-байрам готовят из баранины, а в качестве гарнира, по обычаю, используют рис, картофель или кабачок. К празднику, по традиции, также готовят различные супы или бульоны, несколько овощных, рыбных или мясных салатов.В каждой мусульманской стране свои традиции праздничного застолья. По обычаю, обязательным блюдом в Средней Азии является плов с бараниной, в Татарстане - пекут блины, а в Саудовской Аравии с утра едят только восточные сладости и свежие фрукты.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220414/kakogo-chisla-noch-predopredeleniya-v-ramadan-2022-islamskiy-kalendar-265975382.html
https://sputnik-georgia.ru/20220401/post-v-mesyats-ramadan-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-musulmanam-265676343.html
https://sputnik-georgia.ru/20220406/Chto-mozhno-i-chto-nelzja-delat-v-mesjac-Ramadan-pravila-i-molitvy-236083278.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников

Ураза-байрам 2022: обычаи, традиции, молитвы

12:31 01.05.2022
© photo: Sputnik / Amir Isaev, STR / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-Байрам в Душанбе
Празднование Ураза-Байрам в Душанбе - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
© photo: Sputnik / Amir Isaev, STR
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Ураза-байрам или праздник Разговения, по исламскому календарю, наступает в первый день месяца Шавваль, но праздновать начинают накануне, с наступлением вечерней молитвы
Второе по значению великое торжество у мусульман начинают праздновать в последний день священного месяца Рамадан после заката и отмечают в течение трех дней. В 2022-м священный месяц поста и духовного очищения в большинстве мусульманских стран завершится 1 мая вечером.
О традициях и обычаях мусульманского праздника, а также какие молитвы возносят в Ураза-байрам, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.

Ураза-байрам

В большинстве мусульманских стран Рамадан в 2022-м начался 1 апреля с заходом солнца и завершится 1 мая вечером – это самый важный и почетный из 12 месяцев исламского календаря. Традицию отмечать завершение поста Рамадан и разговение основал Пророк Мухаммед в 624-м.
В Рамадан каждый правоверный, должен соблюдать пост и выполнять необходимые религиозные обряды, в том числе освободиться от мыслей, оскверняющих человека.
Ураза-байрам подытоживает всю работу, которую мусульманин провел во время Рамадана, поэтому торжество считают символ возрождения, повышения духовного уровня.
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Наступает Ураза-байрам 1 числа месяца Шавваль, но праздновать начинают накануне с наступлением вечерней молитвы. По обычаю, с этого момента до совершения намаза в день праздника читают такбир (формулу возвеличивания Аллаха).
Многие правоверные, проводят ночь на праздник в мечети, где совершается дополнительная молитва - "таравих". Согласно Корану, сердце того, кто проведет ночь в молитве перед праздником Ураза-байрам, не умрет в Судный день.
По традиции, верующие с утра надевают праздничные одежды и отправляются в мечеть на праздничную утреннюю молитву. Мусульмане обмениваются при встрече поздравлениями – "Ид мубарак!" (Благословенного праздника!).
По обычаю, в Ураза-байрам поздравляют друг друга, желают принятия поста Всевышним, а также выплачивают обязательный закят аль-фитр - "подаяние разговения".
В праздник, по традиции, посещают родственников, друзей, соседей, знакомых, принимают гостей, ухаживают за стариками и помогают обездоленным.

Традиции и обычаи

По обычаю, готовиться к Ураза-байрам начинают за несколько дней до наступления праздника - убирают в своих домах, дворах и в хлевах, а также моют и чистят домашнюю скотину. К Ураза-байрам мусульмане, по традиции, обновляют и украшают свои жилища.
В большинстве исламских стран запрещено работать в Ураза-байрам - все учебные заведения, магазины и прочие учреждения закрыты во время празднования.
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В городах и селах в Ураза-байрам, по традиции, устраивают красочные ярмарки с выступлениями циркачей, танцоров и певцов. Для молодежи и детей устраиваются качели, а иногда разводят костры, через которые прыгают все желающие.
После богослужения и вознесения ритуальной молитвы в мечети, по традиции, верующие отправляются к усыпальницам исламских Святых и на погост, чтоб помянуть умерших родственников.
Семьи, в которых в течение последнего года умер кто-либо из родственников, по традиции, приглашают обязательно за поминальный стол муллу, всех родных и близких.
Ураза-байрам, правоверные, встречают весело - с песнями и плясками, чтобы весь следующий год был полон радости и счастья.
На Ураза-байрам, по традиции, в домах накрывают богатые столы, за которыми потчуют гостей всевозможными вкусностями. На совместную трапезу принято приглашать и соседей – представителей других религий.
В праздник мусульмане радуют друг друга разными дарами, соседи обмениваются вкусными блюдами. Особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей – один из способов приблизиться к Всевышнему.
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Большинство праздничных блюд на Ураза-байрам готовят из баранины, а в качестве гарнира, по обычаю, используют рис, картофель или кабачок. К празднику, по традиции, также готовят различные супы или бульоны, несколько овощных, рыбных или мясных салатов.
В каждой мусульманской стране свои традиции праздничного застолья. По обычаю, обязательным блюдом в Средней Азии является плов с бараниной, в Татарстане - пекут блины, а в Саудовской Аравии с утра едят только восточные сладости и свежие фрукты.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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