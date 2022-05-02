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Курс лари на понедельник – 3,0591 GEL/$
Курс лари на понедельник – 3,0591 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T09:20+0400
2022-05-02T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 мая в размере 3,0591 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 3,0591 GEL/$

09:20 02.05.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 мая в размере 3,0591 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 2 мая
Кросс-курс основных валют на 2 мая - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2022
Кросс-курс основных валют на 2 мая
© Sputnik
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