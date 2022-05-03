https://sputnik-georgia.ru/20220503/kto-mozhet-polzovatsya-besplatnymi-testami-na-koronavirus-v-gruzii-266380711.html

Кто может пользоваться бесплатными тестами на коронавирус в Грузии?

Кто может пользоваться бесплатными тестами на коронавирус в Грузии?

В том случае, если пациента с симптомами просят заплатить за тест, то это является нарушением, заявил врач 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T09:59+0400

2022-05-03T09:59+0400

2022-05-03T09:59+0400

грузия

общество

новости

коронавирус covid-19

амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Для всех пациентов с симптомами, характерными коронавирусу, быстрые тесты являются бесплатными, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.В СМИ появилась информация о том, что в некоторых медицинских учреждениях пациентов обязали заплатить за быстрые тесты, которые для больных с симптомами остаются бесплатными.Главный эпидемиолог Грузии отметил, что в том случае, если пациента с симптомами просят заплатить за тест, это является нарушением."В случае, если человек идет и говорит, что у него есть симптомы, быстрый тест должен быть бесплатным. Государство финансирует и он не должен платить за это", – подчеркнул Гамкрелидзе.Напомним, что в госпрограмму тестирования вошли изменения, согласно которым с 1 марта в Грузии ПЦР-тесты больше не являются бесплатными.Главный эпидемиолог Грузии не исключает дальнейшего смягчения ограничений из-за COVID >>В Грузии ПЦР-тест можно было сделать бесплатно при наличии симптомов, характерных коронавирусу. Решение о проведении теста принимал врач и выдавал соответствующее направление.ПЦР-тестирование остается бесплатным только для сотрудников стратегических объектов – это врачи, педагоги и так далее. Что касается быстрых тестов на антиген, то они остаются бесплатными для тех лиц, у которых есть симптомы.В стране за последние сутки сделано 4 638 тестов на коронавирус, 3 223 – на антиген, 1 415 – ПЦР-тестов.Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии >>В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем от 50 до 200 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано 1 655 221 случай инфицирования, из них 1 637 293 выздоровели, 16 811 скончались.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, амиран гамкрелидзе