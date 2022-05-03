https://sputnik-georgia.ru/20220503/pochemu-smenilsya-direktor-krupneyshey-bolnitsy-gruzii-266401413.html
Почему сменился директор крупнейшей больницы Грузии?
Почему сменился директор крупнейшей больницы Грузии?
Новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T19:38+0400
2022-05-03T19:38+0400
2022-05-03T19:38+0400
грузия
новости
общество
минздрав
республиканская больница
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Директор Центральной университетской клиники имени академика Н.Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) Леван Гоподзе ушел с занимаемой должности, его на посту сменила Лика Чумбуридзе, заявил замминистра здравоохранения Илия Гудушаури.В Минздраве Грузии пояснили, что после того, как пандемия ослабла, в клиниках, в том числе и частных, начались изменения. Исходя из новых обстоятельств, клиники нуждаются в новых направлениях и перестройке сервисов, поясняют в ведомстве.По его словам, новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии. Как отметил Гудушаури, значительная часть менеджмента остается в клинике и будет руководить теми направлениями, за которые они несли ответственность.Гудушаури сообщил, что тбилисская республиканская больница возобновит работу в обновленном режиме уже со среды, 4 мая."Будет представлена стратегия, какие сервисы будут добавлены и за какой период", - отметил Гудушаури.По его словам, Тбилисская республиканская больница остается одной из самых крупных госклиник страны, развитие которой является одним из главных приоритетов министерства.Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник >>"Это часть реорганизации. На данный момент идут переговоры, кто каким направлением будет руководить. Ни один из них не освобожден. В плане контроля за инфекциями улучшено положение. Из-за этого были ограничены сервисы в течение нескольких дней", - подчеркнул Гудушаури.Замминистра также сообщил, что продолжается аудиторская работа. В заключение аудита войдет как финансовая часть, так и контроль клиники за инфекциями.Ранее уже бывший директор тбилисской республиканской больницы Леван Гоподзе заявил журналистам, что лично написал заявление об уходе. По его словам, у него определенные проблемы со здоровьем и он предпочитает видеть на этом посту более молодых людей.Как известно, у Гоподзе диабет и сердечные проблемы. Он продолжит работу в республиканской больнице в качестве хирурга.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >> Центральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе (тбилисская республиканская больница) входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии >>С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию: он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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грузия, новости, общество, минздрав, республиканская больница
Почему сменился директор крупнейшей больницы Грузии?
Новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Директор Центральной университетской клиники имени академика Н.Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) Леван Гоподзе ушел с занимаемой должности, его на посту сменила Лика Чумбуридзе, заявил замминистра здравоохранения Илия Гудушаури.
В Минздраве Грузии пояснили, что после того, как пандемия ослабла, в клиниках, в том числе и частных, начались изменения. Исходя из новых обстоятельств, клиники нуждаются в новых направлениях и перестройке сервисов, поясняют в ведомстве.
"Несколько дней была закрыта (клиника – ред.), поскольку проходили соответствующие работы, чтобы перестроиться на гибридный режим. При этом, было принято решение о смене руководства, и гендиректором назначена Лики Чумбуридзе", - заявил Гудушаури журналистам.
По его словам, новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии. Как отметил Гудушаури, значительная часть менеджмента остается в клинике и будет руководить теми направлениями, за которые они несли ответственность.
Гудушаури сообщил, что тбилисская республиканская больница возобновит работу в обновленном режиме уже со среды, 4 мая.
"Будет представлена стратегия, какие сервисы будут добавлены и за какой период", - отметил Гудушаури.
По его словам, Тбилисская республиканская больница остается одной из самых крупных госклиник страны, развитие которой является одним из главных приоритетов министерства.
"Это часть реорганизации. На данный момент идут переговоры, кто каким направлением будет руководить. Ни один из них не освобожден. В плане контроля за инфекциями улучшено положение. Из-за этого были ограничены сервисы в течение нескольких дней", - подчеркнул Гудушаури.
Замминистра также сообщил, что продолжается аудиторская работа. В заключение аудита войдет как финансовая часть, так и контроль клиники за инфекциями.
Ранее уже бывший директор тбилисской республиканской больницы Леван Гоподзе заявил журналистам, что лично написал заявление об уходе. По его словам, у него определенные проблемы со здоровьем и он предпочитает видеть на этом посту более молодых людей.
Как известно, у Гоподзе диабет и сердечные проблемы. Он продолжит работу в республиканской больнице в качестве хирурга.
Центральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе (тбилисская республиканская больница) входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.
В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.
В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.
С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.
Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию: он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.
В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.