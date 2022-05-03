https://sputnik-georgia.ru/20220503/pochemu-smenilsya-direktor-krupneyshey-bolnitsy-gruzii-266401413.html

Почему сменился директор крупнейшей больницы Грузии?

Почему сменился директор крупнейшей больницы Грузии?

Новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T19:38+0400

2022-05-03T19:38+0400

2022-05-03T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Директор Центральной университетской клиники имени академика Н.Кипшидзе (Тбилисская республиканская больница) Леван Гоподзе ушел с занимаемой должности, его на посту сменила Лика Чумбуридзе, заявил замминистра здравоохранения Илия Гудушаури.В Минздраве Грузии пояснили, что после того, как пандемия ослабла, в клиниках, в том числе и частных, начались изменения. Исходя из новых обстоятельств, клиники нуждаются в новых направлениях и перестройке сервисов, поясняют в ведомстве.По его словам, новый директор займется добавлением новых сервисов в клинике, развитием инфраструктуры и разработкой долгосрочной стратегии. Как отметил Гудушаури, значительная часть менеджмента остается в клинике и будет руководить теми направлениями, за которые они несли ответственность.Гудушаури сообщил, что тбилисская республиканская больница возобновит работу в обновленном режиме уже со среды, 4 мая."Будет представлена стратегия, какие сервисы будут добавлены и за какой период", - отметил Гудушаури.По его словам, Тбилисская республиканская больница остается одной из самых крупных госклиник страны, развитие которой является одним из главных приоритетов министерства.Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник >>"Это часть реорганизации. На данный момент идут переговоры, кто каким направлением будет руководить. Ни один из них не освобожден. В плане контроля за инфекциями улучшено положение. Из-за этого были ограничены сервисы в течение нескольких дней", - подчеркнул Гудушаури.Замминистра также сообщил, что продолжается аудиторская работа. В заключение аудита войдет как финансовая часть, так и контроль клиники за инфекциями.Ранее уже бывший директор тбилисской республиканской больницы Леван Гоподзе заявил журналистам, что лично написал заявление об уходе. По его словам, у него определенные проблемы со здоровьем и он предпочитает видеть на этом посту более молодых людей.Как известно, у Гоподзе диабет и сердечные проблемы. Он продолжит работу в республиканской больнице в качестве хирурга.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >> Центральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе (тбилисская республиканская больница) входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящиеся на государственном финансировании.В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии >>С марта 2021 года Холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.Georgian Medical Holding взял на себя еще одну функцию: он управляет центральной онлайн-клиникой для выявления подозрительных и подтвержденных случаев COVID-19, правильного направления пациентов к специалистам, ведения лечения в домашних условиях и мониторинга процессов, отслеживания случаев COVID-19.В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.

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грузия, новости, общество, минздрав, республиканская больница