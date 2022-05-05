https://sputnik-georgia.ru/20220505/kurs-lari-dollar-266433158.html

Курс лари на четверг – 3,0384 GEL/$

Курс лари на четверг – 3,0384 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T09:20+0400

2022-05-05T09:20+0400

2022-05-05T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 мая в размере 3,0384 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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экономика, грузия, лари, доллар, рубль, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии