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https://sputnik-georgia.ru/20220505/kurs-lari-dollar-266433158.html
Курс лари на четверг – 3,0384 GEL/$
Курс лари на четверг – 3,0384 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T09:20+0400
2022-05-05T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
рубль
курс лари к доллару на сегодня в грузии
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 мая в размере 3,0384 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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экономика, грузия, лари, доллар, рубль, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии

Курс лари на четверг – 3,0384 GEL/$

09:20 05.05.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 мая в размере 3,0384 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 5 мая
Кросс-курс основных валют на 5 мая - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
Кросс-курс основных валют на 5 мая
© Sputnik
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