https://sputnik-georgia.ru/20220506/takogo-ne-bylo-40-let-na-chto-poshla-frs-ssha-dlya-obuzdaniya-inflyatsii-266472011.html

"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции

"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции

В США подняли ключевую ставку до 0,7-1,0 процента. Вынудили рекордно взлетевшие цены – такого американцы не видели с 1980-х. Особенно бьют по карманам бензин и... 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T15:06+0400

2022-05-06T15:06+0400

2022-05-06T15:06+0400

обзоры

экономика

в мире

сша

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/14/250102049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8af7ce9031d8472fa43ed3c6a8b4ccf.jpg

О том, смогут ли монетарные власти страны обуздать инфляцию, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Пошла на повышениеФедеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила ставку. Причем сразу на 50 базисных пунктов — впервые с мая 2000-го.Обычно американский регулятор очень осторожен, за что это ведомство часто критикуют.Но ускорившаяся инфляция заставила резать по живому. В марте — 8,5 процента, сообщает Министерство труда США. В феврале было 7,9. Больше всего подорожал бензин. Соответственно увеличились расходы на транспорт.Взлетели цены на любимый американцами фастфуд. Не отстают электроэнергия и аренда.Повышение ставки ФРС создаст проблемы развивающимся странам – мнение МВФ >>Все дело в военной операции России на Украине, оправдывается президент Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — уверяет он.В действительности товары в США дорожают с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".Нерасторопность монетарных властей обернулась ростом безработицы: в апреле — больше шести процентов. При этом в первом квартале ВВП сократился почти на полтора процента в годовом выражении, по предварительным данным Министерства торговли. "Это следствие увеличения импорта и медленного восполнения запасов — дефицит торгового баланса увеличился. Негативно сказались и ограничения в Китае из-за пандемии", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.В таких условиях пришлось резко поднять ключевую ставку.Впрочем, это было ожидаемо, и рынок отреагировал позитивно. По итогам торгов в среду американские фондовые индексы в плюсе. Например, S&P прибавил почти три процента. Заранее заложили в цену повышение, отмечает собеседник РИА Новости.Доллар, напротив, ослабел более чем на 0,65 процента по отношению как к евро, так и к японской иене."Регулятор продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, начатое в марте. Джером Пауэлл сообщил, что на ближайших заседаниях рассмотрят очередное увеличение на 50 базисных пунктов за один шаг. Скорее всего, до двух-трех процентов. Затем возьмут паузу, чтобы оценить воздействие на инфляцию, потребление", — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Санкции против РФ вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе – Путин >>Некоторые аналитики не исключают и повышения на 75 пунктов. В руководстве ФРС есть ярый сторонник этого: глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Призывает поднять ставку до 3-3,25 процента к концу года.Однако это может не сработать, предупреждает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования". В экономике США назревает кризис. Дорожают энергоносители, продукция агропромышленного комплекса. До сих пор не восстановились логистические и производственные цепочки, нарушенные в пандемию. "Чтобы обуздать инфляцию, нужна ставка в шесть-семь процентов. Но этого американцы не могут себе позволить. Слишком велик государственный долг: уже 30,4 триллиона долларов. Правительству все сложнее выплачивать проценты иностранным кредиторам", — указывает эксперт.Поэтому цены продолжат повышаться, считают аналитики. Экономика США перейдет к стагфляции — росту инфляции и безработицы с одновременным уменьшением ВВП.Избавиться от лишних денегС 1 июня ФРС приступает также к распродаже ипотечных и казначейских облигаций — по 17,5 и 30 миллиардов долларов в месяц соответственно. В планах увеличить осенью до 35 и 60 миллиардов.За год баланс регулятора сократится примерно на триллион долларов. Сейчас на нем почти девять триллионов.Монетарные власти хотят убрать с рынка "лишнюю" ликвидность и тем самым замедлить рост цен.Экономическая катастрофа может наступить в мире из-за санкций Запада - СМИ >>С марта 2020-го в экономику вливали триллионы — стимулировали предпринимательскую активность в пандемию. Причем при околонулевой ставке."Теперь ФРС пытается сдуть "пузырь" на фондовом рынке, который и привел к рекордной инфляции. Продавать бумаги нужно аккуратно, чтобы не вызвать массовый сброс облигаций фондами и другими центробанками", — уточняет Владислав Антонов.Ужесточение денежно-кредитной политики США означает начало глобального финансово-экономического кризиса, считают аналитики.Инвесторы не верят в восстановление экономики. Избавляются от акций, облигаций и так далее, предпочитая вкладываться в наименее рисковые активы — золото и наличные. Это, в свою очередь, бьет по фондовым рынкам всего мира, объясняет Федор Сидоров.Первый и единственный раз американский регулятор применил количественное ужесточение в 2017-2019 годах. Но тогда активы с баланса ФРС продавали медленнее: стартовали с десяти миллиардов в месяц и в течение года довели до 50.В ближайшие месяцы она еще ускорится — по цепочке во всех странах, полагают эксперты. В Литве уже больше 15,5 процента, в Германии — 7,3, максимум за 40 лет.Мировая экономика еще не успела восстановиться от коронакризиса, а тут масла в огонь подлили жесткие антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Нефтяные и газовые котировки — на рекордном уровне. Дорожает производство, транспорт, а в конечном счете — товары на полках магазинов. И повышение ключевой ставки вряд ли поможет вырваться из этого порочного круга.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обзоры, экономика, в мире, сша, инфляция