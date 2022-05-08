https://sputnik-georgia.ru/20220508/pochemu-v-raznykh-stranakh-po-raznomu-otmechayut-velikiy-den-izbavleniya-ot-fashizma-266518550.html

Почему в разных странах по-разному отмечают великий день избавления от фашизма

Почему в разных странах по-разному отмечают великий день избавления от фашизма

Колумнист Sputnik пытается ответить на вопрос, связаны ли различия в праздновании Дня победы над фашистской Германией с чьим-то желанием переоценить историю... 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T20:22+0400

2022-05-08T20:22+0400

2022-05-08T20:22+0400

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праздник 9 мая 2022

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Помню, собираясь с утра 9 мая на встречу с друзьями и однополчанами, отец единственный раз в году позволял себе нескромность – цеплял на лацкан выходного пиджака боевые ордена и медали. В общем-то, фронтовые награды были единственным, что выдавало в нем и большинстве его сверстников участников самой кровопролитной войны в истории человечества. Мало кто из ветеранов приходил на встречи в военной форме.Деталь важная и очень характерная. Она подтверждает: поединок с фашизмом выиграли вовсе не солдаты, а ставшие солдатами мирные граждане – рабочие, строители, инженеры, трактористы, поэты, музыканты. Честно говоря, не припомню, чтобы кто-нибудь из поколения моего отца в Грузии усомнился в том, была ли эта война их войной…Сами по себе календарные даты довольно условны. Тот же девятый майский день помнит разные факты и события. Возьмем навскидку. 9 мая 1911 года состоялась первая телепередача. Открытие, которое обусловит перелом не только в технике и нашем быту, но и в методах тотальной пропаганды. Или вот – Бенито Муссолини объявил о присоединении Эфиопии к Италии. Автор фашистской идеологии цинично подтвердил ее экспансионистскую суть. 9 мая боксера-тяжеловеса Мохаммеда Али лишили титула чемпиона мира. И это тоже важно, потому что он был наказан за пацифистские настроения – отказался служить в армии США…Каждый факт по-своему примечателен. Но, как и многие другие, они безнадежно меркнут на фоне великой Победы, одержанной в 1945 году над гитлеровским фашизмом. Наши ассоциации с 9 мая однозначны. Потому что исторический вес памятной дате придают не только события, которые она воплощает, но и последующее отношение к ним общества, государства. О Второй мировой войне помнят все. А победа 45-го на десятилетия определила мирный в глобальном плане уклад жизни планеты, оставив неизгладимый след в сознании человечества."Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии >>При этом нетрудно понять, почему, скажем, граждане Германии воспринимают ее несколько иначе, чем люди в Грузии, в бывших советских республиках или странах антигитлеровской коалиции. Для современных немцев это веха, в которой не может не присутствовать элемент покаяния. Тем не менее, для них, как и для всех, этот день знаменует избавление от фашизма. И в Германии его официально именуют Днем освобождения.В Соединенных Штатах Америки событие это помнят и широко отмечают, однако национальным праздником считается 2 сентября. Тоже вполне логично. В этот день состоялась капитуляция милитаристской Японии, причинившей Штатам наибольший ущерб. Кстати, именно эта дата формально венчает завершение Второй мировой войны. Японии была последним оплотом агрессивной военно-политической оси Рим-Берлин-Токио.В другом его звене – Италии, граждане с не меньшим энтузиазмом, чем разгром гитлеровской Германии, воспринимают 25 апреля 1943 года. В этот день страна под давлением сил Сопротивления примкнула к антигитлеровской коалиции. Итальянцы, как и немцы, называют его Днем освобождения от фашизма. А голландцы и датчане отмечают праздник победы 5 мая. В этот день было завершено освобождение Нидерландов и Дании от фашистских оккупантов.Примеры можно продолжить, но важно тут другое – в цивилизованных государствах в целом сложился прочный консенсус в отношении исторической важности разгрома немецкого фашизма. Сегодня это событие в той или иной форме отмечают все страны и народы. Даже Израиль, который был образован уже после завершения войны. Однако многие члены молодого израильского общества с оружием в руках сражались с Третьим рейхом.Вечная память героям! Грузинские генералы Великой Отечественной войны >>Другой вопрос, почему возникают разночтения по поводу того, когда отмечать дату разгрома немецкого фашизма – 9 мая или 8-го? В принципе, всему этому имеется вполне убедительное объективное объяснение, но кое-кто старается придать данному факту откровенно выраженный политический оттенок. Тем более, что зыбкий повод был дан в результате некоторой, мягко говоря, непоследовательности еще в далеком 1945 году.Как мы уже подчеркнули, исторические даты часто бывают условны, особенно когда они касаются масштабных катаклизмов, не имеющих четко выраженного начала и конца. В этом смысле за символическую победную веху вполне могло быть сочтено и 7 мая. В этот день во французском Реймсе в 02:41 по среднеевропейскому времени был подписан первый документ о капитуляции фашистской Германии.Недоразумение заключается в том, что подписавший его от имени советской стороны генерал Суслопаров – представитель СССР при командовании западных союзников – не имел на это полномочий. Он вообще вошел в историю только этой своей нелегитимной подписью. Что касается поспешности, с которой все было обставлено, то она, скорее всего, объясняется желанием немецких войск сдаться американцам. Непосредственно на территории Штатов разрушительных боевых действий они не вели и, не исключено, рассчитывали на некоторую снисходительность.Попытки внести раскол в ряды союзников предпринимались и раньше. Еще 1 мая начальник штаба вермахта Генерал Кребс передал генералу Чуйкову предложение нового германского правительства о заключении перемирия с СССР. Москва отказалась, а на следующий день войска Берлинского гарнизона безоговорочно капитулировали. И судьба всей войны фактически была решена.Это дало дополнительные основания Сталину, учившемуся в духовной семинарии и виртуозно владевшему искусством софистики, заявить: "Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать". Советский Союз настоял, чтобы капитуляция была повторно принята в логове фашистской агрессии - Берлине. Союзники признали требование справедливым, а процедуру в Реймсе было решено считать предварительной.В преддверии Дня Победы: грузинские экспонаты московского музея >>Окончательный акт о капитуляции стороны подписали в пригороде Берлина (сама столица представляла собой сплошные руины) 8 мая в 23:15 минут. Также по среднеевропейскому времени, что крайне принципиально. Согласно предыдущему реймскому документу капитуляция тоже вступала в силу 8-го в 23:01 минуту. То есть, при любом раскладе в Москве в это время было уже 9 мая, а в Тбилиси даже на час больше.Вряд ли с точки зрения истории столь уж критично, кто какую дату принял для себя в качестве основной. Не случайно Организация Объединенных Наций утвердила оба этих дня – и 8, и 9 мая. В Грузии победа над фашизмом традиционно отмечается 9 мая. Ни для кого не секрет, что в этот день праздновали ее наши отцы и деды. Так все сохраняется и в нашей памяти.Тем не менее, с точки зрения политической, даты эти, как видно, равнозначны далеко не для всех. И за рубежом, и у нас в стране появились силы, которые пытаются бессмысленной игрой дат принизить вклад одних, возвысив роль других. Не говоря о тех, кто хотел бы заставить Грузию добровольно забыть о жертвах, понесенных в войне с фашизмом, и отказаться от заслуг в искоренении этого повсеместно признанного общемирового зла.В мировом сообществе все прочней укореняется осознание того, что для людей как таковых в войнах не может быть победителей и побежденных. Потому что страдают и несут неисчерпаемые жертвы от них именно они.Тем более величайший грех – пытаться превратить священную память о Второй мировой войне в разменную политическую монету …Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, политика, день победы, колумнисты, праздник 9 мая 2022