https://sputnik-georgia.ru/20220509/delo-o-napadenii-na-politseyskogo-sud-ostavil-bratev-pod-strazhey-266537651.html

Дело о нападении на полицейского: суд оставил братьев под стражей

Дело о нападении на полицейского: суд оставил братьев под стражей

Один из обвиняемых на машине Toyota умышленно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T18:35+0400

2022-05-09T18:35+0400

2022-05-09T18:35+0400

грузия

происшествия

новости

мцхетский районный суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Мцхетский районный суд избрал для братьев Беки и Георгия Шенгелия, обвиняемых в нападении на сотрудника полиции и недонесении об особо тяжком преступлении, заключение под стражу на время следствия.Сотрудники полиции в результате спецоперации, длившейся несколько часов в районе Варкетили на улице Шуамта в Тбилиси, 7 мая задержали двух человек – братьев Георгия и Беку Шенгелия, по делу о нападении на сотрудника патрульной полиции во Мцхета.Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что Бека Шенгелия, у которого не было прав на вождение автомобиля, на машине Toyota умышленно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе близ Мцхета 14 апреля и скрылся с места преступления вместе с братом Георгием Шенгелия и еще одним человеком.Дело о нападении на полицейского в Грузии: задержанным предъявлено обвинение >>На сегодняшнем слушании судья Александр Мзиришвили удовлетворил ходатайство прокуратуры. По его словам, существует риск того, что обвиняемые скроются от правосудия.В свою очередь, задержанные отрицают свою вину и говорят о том, что никакого столкновения не было.Они требуют показать записи с видеокамер, которые подтверждают факт столкновения с автомобилем полицейского.Между тем, прокуратура не исключает, что обвинения могут отягчить - в момент спецоперации в Варкетили братья Шенгелия угрожали правоохранителям взорвать гранату."Эти люди угрожали полиции взорвать гранату. Сотрудник патрульной полиции, который пострадал и является пострадавшим в этом уголовном деле, до сих пор проходит лечение. Что касается уголовного дела, то дело находится в стадии расследования", - сказал прокурор Давид Казарашвили.Спецоперация в Тбилиси: МВД Грузии раскрыло детали >>По его словам, не исключено, что все трое фигурантов дела замешаны в еще одном преступлении, которое произошло в Зугдиди. Именно по этой причине их автомобиль заинтересовал патрульного Давида Микиашвили.После оглашения решения суда один из подсудимых высказал оскорбления в адрес прокурора и швырнул в него обувь. Его вывели из зала суда в сопровождении конвоиров.Прокуратура Грузии 8 мая предъявила задержанному Беке Шенгелия обвинение по части первой и второй статьи 353 УК Грузии "нападение на сотрудника полиции, его транспортное средство" и "посягательство на здоровье сотрудника полиции", что предусматривает максимальное наказание на срок от 7 до 11 лет.Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек – версии >>Георгию Шенгелия предъявлено обвинение по статье "недонесение об особо тяжком преступлении". Теперь ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.Что касается третьего фигуранта дела Михаила Харебава, то ему 4 мая было предъявлено обвинение в недонесении об особо тяжком преступлении, а 6 мая по ходатайству прокуратуры в качестве меры пресечения его оставили в заключении.

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грузия, происшествия, новости, мцхетский районный суд, генеральная прокуратура грузии