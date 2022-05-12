https://sputnik-georgia.ru/20220512/kurs-lari-dollar-266590295.html

Курс лари на четверг – 3,0261 GEL/$

Курс лари на четверг – 3,0261 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,006 лари по отношению к доллару 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T09:20+0400

2022-05-12T09:20+0400

2022-05-12T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 мая в размере 3,0261 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,006 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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