https://sputnik-georgia.ru/20220513/znachenie-lunnogo-zatmeniya-16-maya-2022-v-astrologii-znaki-zodiaka-266637340.html

Значение лунного затмения 16 мая 2022 в астрологии: знаки зодиака

Значение лунного затмения 16 мая 2022 в астрологии: знаки зодиака

Полное лунное затмение 16 мая 2022 года закроет первый коридор затмений этого года, который длится больше двух недель 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T23:25+0400

2022-05-13T23:25+0400

2022-05-13T23:37+0400

справки

лунное затмение

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Наблюдать первое лунное затмение в 2022-м смогут жители Северной и Южной Америки, Африки, Европы и некоторых частей Азии. Однако астрологи уверяют, что влияние лунного затмения ощутят в том числе и жители тех регионов, где астрономическое явление увидеть не смогут.О значении лунного затмения в астрологии и как повлияет астрономическое событие на знаки зодиака, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Значение в астрологииПолное лунное затмение 16 мая произойдет в знаке Весы/Скорпион - астрологи уверяют, что это затмение особенно страшным или разрушительным не будет, однако многим людям придется переосмыслить свою жизнь и выбрать путь, по которому они будут двигаться дальше.Этот период в астрологии считается удачным для активного участия в общественной жизни, а также серьезных перемен и начинаний в личной сфере. Однако открывать бизнес и заключать брак в дни лунных затмений астрологи не советуют.Лунное затмение 16 мая: что нельзя делать, приметы и ритуалы >>Лунное затмение 16 мая закроет первый коридор затмений 2022 года, начавшийся 30 апреля частным солнечным затмением. По астрологии, события в жизни человека в этот период будут судьбоносными, а ошибки исправлять придется долгие годы.Прожить период лунного затмения астрологи советуют максимально позитивно, избегая ссор и конфликтов, не общаясь с людьми, которые не внушают доверия и могут обмануть. Исключить следует также употребление алкоголя и прочих дурманящих веществ. Начать соблюдать эти рекомендации нужно за три дня до самого события и три – после.Как повлияет затмение на знаки зодиака?В лунное затмение 16 мая, по астрологии, Овнам придется решать различные финансовые вопросы, в том числе разбираться с банковскими счетами и кредитами. У некоторых представителей знака зодиака может измениться источник дохода, других ждет период прозрений.Тельцов в лунное затмение, по астрологии, ждут изменения в личной жизни - у знака зодиака может полностью измениться круг общения. Возможна также смена жилья или работы.Близнецов в лунное затмение ожидает смена места работы. По астрологии, у представителей знака зодиака появится шанс решить давние конфликты и проблемы, отдать долги и в целом начать жизнь с начала.Лунное затмение 16 мая 2022: точное время, где и когда наблюдать >>Ракам лунное затмение 16 мая доставит радость - одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое знакомство, однако отношения будут непродолжительными.Львы в лунное затмение задумаются о смене места жительства или гражданства. Представители знака зодиака смогут получить разрешение на проживание в другой стране.Дев в лунное затмение ждут изменения в личной жизни - может быть как важное знакомство, так и разлука с партнером. По астрологии, знак зодиака должен сосредоточиться на работе и планировании предстоящего путешествия.Весы в лунное затмение 16 мая поймут, в чем их сильная сторона и как ее использовать. У представителей знака появляются вопросы, связанные с повышением зарплаты, но им стоит быть осторожными, чтобы не попасть под сокращение.Скорпионов в лунное затмение ждет изменение в личной жизни – может быть и брак, и развод. У знака зодиака произойдет трансформация личности - вернув веру в себя и контроль над своей жизнью, они смогут исправить сложившуюся ситуацию. Стрельцов ждет смена работы или переезд в другую страну. Представители знака зодиака смогут в лунное затмение решить накопившиеся проблемы и активно включиться в благотворительность.Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы >>У Козерогов в лунное затмение может изменится круг общения – они порвут отношения со старыми знакомыми, однако обязательно появятся новые. Представителям знака зодиака выплатят деньги за ранее выполненные проекты, которые им казались потерянными.Водолеев может ждать кардинальное изменение карьеры и статуса. По астрологии, лунное затмение удачное время для знака зодиака, чтобы открыть свой собственный бизнес. Некоторым Водолеям придется заново искать свой путь в жизни.Рыбы будут развивать международные контакты – представителей знака зодиака ожидает переезд за границу, возможно навсегда.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , лунное затмение