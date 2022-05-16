https://sputnik-georgia.ru/20220516/kurs-lari-dollar-266638082.html

Курс лари на понедельник – 3,0129 GEL/$

Курс лари на понедельник – 3,0129 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0132 лари по отношению к доллару 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T09:20+0400

2022-05-16T09:20+0400

2022-05-16T09:20+0400

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 мая в размере 3,0129 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0132 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии