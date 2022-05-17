https://sputnik-georgia.ru/20220517/v-gruzinskoy-mechte-nazvali-pechalnoy-kritiku-dipmissiy-ssha-i-es-iz-za-gvaramiya-266696826.html

В "Грузинской мечте" назвали печальной критику дипмиссий США и ЕС из-за Гварамия

В "Грузинской мечте" назвали печальной критику дипмиссий США и ЕС из-за Гварамия

Грузия как правовое государство будет привержена принципам правосудия, отметил Кобахидзе 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T13:42+0400

2022-05-17T13:42+0400

2022-05-17T14:56+0400

грузия

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ника гварамия

тбилисский городской суд

сша

кибар халваши

карл харцель

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал печальным явлением заявления дипломатических представительств США и ЕС относительно приговора гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы. А посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС рассматривает данный вопрос с точки зрения его влияния на медиаплюрализм в Грузии.По его словам, в Грузии привыкли, что "одни и те же люди, в том числе иностранные лоббисты, постоянно покрывают преступников. Это печальное явление".Он подчеркнул, что Грузия как правовое государство будет привержена принципам правосудия."Преступники будут сидеть в тюрьме, а тот, кто не является преступником, будет на свободе... Это простой принцип, который действует в нашей стране, и никто не сможет заставить нас свернуть с этих принципов", – отметил Кобахидзе.При этом Кобахидзе отметил, что это не первый случай, когда иностранные лоббисты покрывают преступников. По словам Кобахидзе, аналогичные заявления делались и в 2017-2019-х годах, в том числе посольствами, которые дали возможность Гварамия еще на несколько миллионов обокрасть телеканал "Рустави 2"."Это неправильный подход" – в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США>>Между тем Кобахидзе считает, что у самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" нет ресурсов для воздействия на дипмиссии."Естественно, никто в это не верит. Это смешно… Безусловно, у нас нет иллюзии, что "Нацдвижение" осуществляет координацию подобного масштаба. Естественно, мы не можем и не скажем этого. Но это очень печальное явление, которое требует констатации факта", – добавил он.Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала >>Кобахидзе выразил надежду, что причиной критики дипмиссий США и ЕС является то, что их неправильно информировали.Дело ГварамияТбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала>>Как заявило посольство США в Грузии, "тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".В посольстве также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.

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грузия, политика, новости, ника гварамия, тбилисский городской суд, сша, кибар халваши, карл харцель