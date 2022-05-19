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https://sputnik-georgia.ru/20220519/kurs-lari-dollar-266744035.html
Курс лари на четверг – 2,9442 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,9442 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0212 лари по отношению к доллару 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T09:20+0400
2022-05-19T09:20+0400
грузия
экономика
лари
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 мая в размере 2,9442 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0212 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии

Курс лари на четверг – 2,9442 GEL/$

09:20 19.05.2022
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0212 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 мая в размере 2,9442 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0212 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 19 мая
Кросс-курс основных валют на 19 мая - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
Кросс-курс основных валют на 19 мая
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