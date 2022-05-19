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Оппозиция Грузии пожаловалась представителю Госдепа на власти страны
Оппозиция Грузии пожаловалась представителю Госдепа на власти страны
Оппозиция призвала власти США ввести санкции против грузинского миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины... 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Представители оппозиции рассказали советнику Госдепартамента США Дереку Шолле о том, что действия правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" создают угрозу безопасному и демократическому будущему Грузии.Как заявила после встречи депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили, на встрече были затронуты все вопросы, которые беспокоят грузинский народ.По ее словам, этому препятствует "Грузинская мечта" своими заявлениями и действиями, в том числе искусственно приостановленными реформами, политизированным правосудием, давлением на СМИ.Советника Госдепа интересовало, что может Америка сделать, а оппозиция зафиксировала определенные позиции по этому поводу, заявил в свою очередь лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.По его словам, на встрече он прямым текстом предложил ввести санкции против грузинского миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Однако конкретного ответа от американского гостя так и не услышал.Что обсудили на встрече премьер-министр Грузии и генсек НАТО >>"Они записывают, делают заметки, задают вопросы, выслушивают ответы. Затем идут, готовят свои позиции и шаги. Посмотрим, что будет", - сказал Джапаридзе журналистам после встречи.Вопрос санкций не поднимали представители партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии". Однако, как отметила член партии Натия Мезвришвили, у них была главная просьба – не оставлять грузинский народ и продолжать поддержку, несмотря политику нынешней власти.Не обошлось и без вопроса ареста генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которых представители оппозиции называют политзаключенными.Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2" >>Встреча с Шолле вселила в оппозицию оптимизм. Так, лидер партии "Стратегия Агмашенедели" Георгий Вашадзе заверил всех в том, что все фундаментально изменится через два-три месяца. Такой же настрой появился у председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.Встреча оппозиции с Шолле проходила на фоне акции-перформанса представителей оппозиционных СМИ, которые требовали освобождения Гварамия. Журналисты и телеведущие принесли плакаты с надписью - "Свобода Нике, свобода медиа", "Свободе слова нужна помощь", "Главная свобода".В знак того, что свобода СМИ в Грузии под угрозой, участники акции символически повязали рты лентами. Так представили грузинских медиа попытались донести до советника послание, что руководитель оппозиционного телеканала задержан по политическим мотивам.Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта >>Сегодня же Шолле получил совместное письмо от четырех грузинских оппозиционных телеканалов.Советник Госдепартамента США прибыл в Грузию с официальным визитом накануне. Он уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, а также с представителями неправительственных организаций.
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Оппозиция Грузии пожаловалась представителю Госдепа на власти страны
22:21 19.05.2022 (обновлено: 22:26 19.05.2022)
Оппозиция призвала власти США ввести санкции против грузинского миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Представители оппозиции рассказали советнику Госдепартамента США Дереку Шолле о том, что действия правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" создают угрозу безопасному и демократическому будущему Грузии.
Как заявила после встречи депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили, на встрече были затронуты все вопросы, которые беспокоят грузинский народ.
"Абсолютное большинство населения хочет жить в безопасной и демократической стране. А это возможно лишь в том случае, если страна останется на орбите Запада", - заявила Нацвлишвили журналистам.
По ее словам, этому препятствует "Грузинская мечта" своими заявлениями и действиями, в том числе искусственно приостановленными реформами, политизированным правосудием, давлением на СМИ.
Советника Госдепа интересовало, что может Америка сделать, а оппозиция зафиксировала определенные позиции по этому поводу, заявил в свою очередь лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.
По его словам, на встрече он прямым текстом предложил ввести санкции против грузинского миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Однако конкретного ответа от американского гостя так и не услышал.
"Они записывают, делают заметки, задают вопросы, выслушивают ответы. Затем идут, готовят свои позиции и шаги. Посмотрим, что будет", - сказал Джапаридзе журналистам после встречи.
Вопрос санкций не поднимали представители партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии". Однако, как отметила член партии Натия Мезвришвили, у них была главная просьба – не оставлять грузинский народ и продолжать поддержку, несмотря политику нынешней власти.
Не обошлось и без вопроса ареста генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которых представители оппозиции называют политзаключенными.
Встреча с Шолле вселила в оппозицию оптимизм. Так, лидер партии "Стратегия Агмашенедели" Георгий Вашадзе заверил всех в том, что все фундаментально изменится через два-три месяца. Такой же настрой появился у председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.
"Как никогда прежде, я настроен очень оптимистически, что эта ситуация очень скоро изменится в пользу Михаила Саакашвили", - заявил Мелия.
Встреча оппозиции с Шолле проходила на фоне акции-перформанса представителей оппозиционных СМИ, которые требовали освобождения Гварамия. Журналисты и телеведущие принесли плакаты с надписью - "Свобода Нике, свобода медиа", "Свободе слова нужна помощь", "Главная свобода".
В знак того, что свобода СМИ в Грузии под угрозой, участники акции символически повязали рты лентами. Так представили грузинских медиа попытались донести до советника послание, что руководитель оппозиционного телеканала задержан по политическим мотивам.
Сегодня же Шолле получил совместное письмо от четырех грузинских оппозиционных телеканалов.
Советник Госдепартамента США прибыл в Грузию с официальным визитом накануне. Он уже встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, а также с представителями неправительственных организаций.