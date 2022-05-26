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Папуашвили: власти Грузии осознают ответственность перед будущими поколениями
Папуашвили: власти Грузии осознают ответственность перед будущими поколениями
Спикер парламента заявил о заслугах предков, которые ценой своей жизни сражались за свободу и независимость 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T15:19+0400
2022-05-26T15:19+0400
2022-05-26T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население с Днем независимости и отметил ответственность властей перед родиной и будущими поколениями.Папуашвили выступил со сцены на площади Свободы в Тбилиси, которая является эпицентром праздничных мероприятий. Выступления первых лиц государства начались после церемонии принесения новобранцами присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси и пяти регионах страны.Именно поэтому, по словам председателя парламента, "мы отдаем особую дань уважения нашим предкам, которые неустанно сражались, отдали свои жизни за независимость и свободу Грузии, сохранили нам государство".При этом он отметил, что власти Грузии "осознают ответственность перед нашей родиной и будущими поколениями, чтобы продолжить развитие и укрепление независимости".Премьер Грузии в День независимости отметил заслуги "Грузинской мечты">>По словам Папуашвили, особого уважения и особых поздравлений заслуживают военные, полицейские, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями, медицинские работники, которые верно защищают Грузию от видимых и невидимых угроз.Также, как президент и премьер, спикер парламента акцентировал внимание на европейском будущем Грузии и на том, что Грузия уже подала заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.По словам Папуашвили, Грузия является неотъемлемой частью и соучастником создания западной цивилизации и европейской культуры.Это день осмысления - президент Грузии поздравила население с Днем независимости>>"Мы будем и впредь защищать и укреплять суверенитет, территориальную целостность и свободу Грузии, строить европейское государство, государство, которое вернет свое достойное место в европейской семье", – сказал Папуашвили.Днем единства народа и праздником гордости назвал сегодняшний день министр обороны Грузии Джуашнер Бурчуладзе."Я горжусь тем, что грузинская армия своим профессионализмом, храбростью и любовью к родине является образцовой во всем мире. Грузинские отважные солдаты всегда верно будут защищать нашу родину и ее свободу", – заявил Бурчуладзе.Грузия отмечает День независимости>>Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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новости, грузия, тбилиси, день независимости грузии, шалва папуашвили
Папуашвили: власти Грузии осознают ответственность перед будущими поколениями
Спикер парламента заявил о заслугах предков, которые ценой своей жизни сражались за свободу и независимость
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил население с Днем независимости и отметил ответственность властей перед родиной и будущими поколениями.
Папуашвили выступил со сцены на площади Свободы в Тбилиси, которая является эпицентром праздничных мероприятий. Выступления первых лиц государства начались после церемонии принесения новобранцами присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси и пяти регионах страны.
"Сегодня мы отмечаем День независимости – важнейшее проявление нашей государственности и национальной идентичности. Это день, который хранит в себе память о самоотверженности и борьбе", – заявил Папуашвили.
Именно поэтому, по словам председателя парламента, "мы отдаем особую дань уважения нашим предкам, которые неустанно сражались, отдали свои жизни за независимость и свободу Грузии, сохранили нам государство".
При этом он отметил, что власти Грузии "осознают ответственность перед нашей родиной и будущими поколениями, чтобы продолжить развитие и укрепление независимости".
По словам Папуашвили, особого уважения и особых поздравлений заслуживают военные, полицейские, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями, медицинские работники, которые верно защищают Грузию от видимых и невидимых угроз.
"Здесь же хочу поблагодарить зарубежных друзей Грузии, которые, несмотря на трудные времена, были рядом с нашей страной, отстаивали ее интересы на внешней арене и своим вкладом укрепили независимость Грузии", – сказал Папуашвили.
Также, как президент и премьер, спикер парламента акцентировал внимание на европейском будущем Грузии и на том, что Грузия уже подала заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.
По словам Папуашвили, Грузия является неотъемлемой частью и соучастником создания западной цивилизации и европейской культуры.
"Мы будем и впредь защищать и укреплять суверенитет, территориальную целостность и свободу Грузии, строить европейское государство, государство, которое вернет свое достойное место в европейской семье", – сказал Папуашвили.
Днем единства народа и праздником гордости назвал сегодняшний день министр обороны Грузии Джуашнер Бурчуладзе.
"Я горжусь тем, что грузинская армия своим профессионализмом, храбростью и любовью к родине является образцовой во всем мире. Грузинские отважные солдаты всегда верно будут защищать нашу родину и ее свободу", – заявил Бурчуладзе.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.