https://sputnik-georgia.ru/20220526/premer-gruzii-v-den-nezavisimosti-otmetil-zaslugi-gruzinskoy-mechty-266910516.html

Премьер Грузии в День независимости отметил заслуги "Грузинской мечты"

Премьер Грузии в День независимости отметил заслуги "Грузинской мечты"

Глава правительства Грузии отметил важность свободы и безальтернативность европейских устремлений страны 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T14:18+0400

2022-05-26T14:18+0400

2022-05-26T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил население страны и представителей диаспоры с Днем независимости страны, отметив заслуги "Грузинской мечты" в стабильном развитии страны.Гарибашвили выступил со сцены на площади Свободы в Тбилиси, которая является эпицентром праздничных мероприятий. Выступления первых лиц государства начались после церемонии принесения новобранцами присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси и пяти регионах страны.Премьер поздравил с 26 Мая представителей всех профессий – от учителей до фермеров, которые трудятся на благо Грузии."Поздравляю всех, для кого Родина и свобода являются наивысшими ценностями, кто хранит светлую память наших великих предков и ежедневным трудом участвует в строительстве лучшего будущего для Грузии", – сказал Гарибашвили.Это день осмысления - президент Грузии поздравила население с Днем независимости>>При этом он отметил, что сегодня Грузия является надежным и верным союзником Европы, а после прихода к власти "Грузинской мечты" присоединение страны к европейской семье стало еще реальнее.Глава правительства подчеркнул, что европейское будущее – это программа и безальтернативный план, определенный грузинским народом для всех правительств Грузии.Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на том, что сегодня Грузия находится на новом историческом этапе, который начался 3 марта, с момента подписания заявки на получение статуса кандидата в члены Евросоюза."Мы одна из первых стран в мире, признавших христианство государственной религией. С тех пор все наше развитие определяют евангельские ценности, которые также лежат в основе сегодняшней Европы", – заявил Гарибашвили."Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии>>По его словам, наследие, которое оставили великие сыны Грузии – Илья Чавчавадзе, Нико Николадзе, Иванэ Джавахишвили, укрепляют веру народа в то, что древняя страна Грузия заслуживает того, чтобы стать достойным членом единой европейской семьи."С Днем независимости еще раз! Желаю нашей Родине мира, прогресса и объединения. Да хранит нас Господь", – этими словами Гарибашвили завершил свое выступление.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия отмечает День независимости>>Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ноэ жордания, тбилиси, европа, грузинская мечта