https://sputnik-georgia.ru/20220526/vse-sigarety-v-gruzii-budut-prodavatsya-v-odinakovykh-pachkakh-266921468.html
Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых пачках
Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых пачках
На сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T21:55+0400
2022-05-26T21:55+0400
2022-05-26T22:47+0400
грузия
новости
общество
закон "о контроле табака"
нпо "альянс контроля табака"
антитабачная политика
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило технический регламент стандартизации предназначенных для реализации в Грузии табачных изделий, который предполагает введение стандартной упаковки для всех сигарет в стране с 1 января 2023 года.Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики >>Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Как в Грузии соблюдают правила курения – данные проверки >>Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика
Все сигареты в Грузии будут продаваться в одинаковых пачках
21:55 26.05.2022 (обновлено: 22:47 26.05.2022)
На сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Правительство Грузии утвердило технический регламент стандартизации предназначенных для реализации в Грузии табачных изделий, который предполагает введение стандартной упаковки для всех сигарет в стране с 1 января 2023 года.
Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках на которых будет название бренда на государственном языке и адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, на данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.
Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.
Также все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.
Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.
Сами сигареты будут полностью белыми без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.
Для сокращения числа курильщиков и улучшения качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращения числа опасных заболеваний среди населения в Грузии с 2017 года активно проводится антитабачная политика.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.