https://sputnik-georgia.ru/20220530/gruziya--politicheskiy-tupik-ili-geopoliticheskiy-koridor-266996092.html

Грузия – политический тупик или геополитический коридор?

Грузия – политический тупик или геополитический коридор?

Вопрос актуальный, считает колумнист Sputnik. И многое зависит от того, под каким ракурсом рассматривать проблему и как ее повернуть 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T21:02+0400

2022-05-30T21:02+0400

2022-05-30T21:02+0400

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Умелый выбор дает стране не только шанс выбраться из тупика, но и позволяет сполна воспользоваться неожиданными перспективамиТаково мнение большинства серьезных аналитиков, полагающих, что смещение глобального баланса в мире с нулевой отметки не следует рассматривать исключительно как геополитическое потрясение. Природа у этого процесса всегда двойственная, чем бы он ни был обусловлен – силовыми действиями, политическим давлением или добровольным решением. Пример – постсоветская Грузия после катастрофического распада СССР.В его табели о рангах республике отводилось далеко не последнее место, но как суверенная территория она присутствовала на карте мира лишь формально. Можно, конечно, спорить и по поводу нынешнего качества ее суверенитета. Однако бессмысленно оспаривать факт, что многообещающее универсальное понятие "коридор" вошло в грузинский политический лексикон именно после провозглашения независимости.В результате украинского кризиса мы, похоже, становимся свидетелями очередных тектонических сдвигов. И вновь убеждаемся в их двойственной природе. Драматически рушатся прежние политические и экономические конструкции, усугубляемые грузом скопившихся волевых решений. Но жизнь не терпит пустот и в известной степени позволяет склонить новые формы к более прагматичному курсу. То есть усилить в них элемент самодостаточности, полней сориентировать на местные интересы, ресурсы, традиции.Министр: процесс импортозамещения в Грузии усилится >>Понятно, для достижения этой цели потребуется высокое напряжение ума и воли. Но неизбежные шаги, компенсирующие оборванные пандемией и кризисом экономические связи, показали, что порой игра, как говорится, стоит свеч. В частности, уже заметно, что для Грузии обуздание сиюминутных эмоций, эффективная самореализация и проявление гибкости позволили вскрыть целый пласт резервов. В том числе, в сфере реализации экспортного потенциала.Не будем голословны. Страна, как утверждает "Резонанси" (20.05), бьет рекорд за рекордом. С января по апрель включительно за рубеж вывезено товаров на сумму 1,58 млрд. долларов США – рост составил 33%. А если не принимать во внимание сокращение отгрузки в Россию и Украину, находящихся в условиях острого военного противостояния, этот показатель возрос почти на 60%!Примечательна и структура вывоза. В частности, внушительно расширился экспорт в Евросоюз – на 17,3%. А в отношении Перу он увеличился почти в 20 раз – за счет продажи азотных удобрений. Что не может не внушать оптимизма. Потому что речь идет об индустриальной продукции и о Латинской Америке, куда в поставках удобрений от традиционных партнеров могут возникнуть из-за санкций определенные сложности. А это шанс для вхождения Грузии на перспективный рынок.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Ей издревле дарована опция уникального геополитического перекрестка. Чем отчасти и вызваны частые трагические повороты в истории. Но перекресток, по словам публициста Вахтанга Харчилава ("Асавал-Дасавали", 25.04-1.05), это и развилка, и схождение путей. В условиях масштабного конфликта, поставившего под вопрос надежность транзита через конкретные территории, особую актуальность приобрела проблема гарантированной доставки грузов, первым долгом продовольствия.При таком раскладе некоторым странам, по мнению "Резонанси" (10.05), выпадает реальная возможность получить больше прибыли, нежели ущерба. Ведь экономические интересы, словно влага, ищут щели и просачиваются сквозь любые санкции, противостояния и запреты – это подтверждает мировой опыт. Логистика же обеспечивает легальные пути для их реализации. На этот раз у Грузии появляется вполне внятная перспектива переместить понятие "коридор" из лексикона политического в экономический. Сделать его высокодоходным атрибутом экономики.Безусловно, геополитическим коридорам сопутствуют известные риски. Однако в силу географического положения, частые упоминания о котором прежде были лишь уделом публицистов, у страны теперь просто нет выбора. Это объективная тенденция. К тому же, Грузия располагает достаточным потенциалом для формирования необходимой транспортной и финансовой инфраструктуры.Разве что очень ленивый аналитик не высказывал еще недавно разгромной критики в адрес железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Действительно, через 5 лет после официального открытия магистраль продолжала эксплуатироваться в тестовом режиме. Для Грузии ежегодный ущерб составлял 15% от общего объема инвестиций ("Сакартвелос Республика", 8.10.21). Кто же мог предположить (впрочем, не исключено, кто-то предвидел), что убытки окажутся лишь обратной стороной медали. А ситуация складывается таким образом, что расчетной пропускной способности дороги может и не хватить.Грузия и Казахстан нацелены на рост товарооборота и транзитных потоков >>"Грузинским коридором" охотно готова воспользоваться Индия – для транспортировки чая, риса, фруктов, кофе, сладостей и морских продуктов, пишет "Резонанси" (21.04). Обстоятельства складываются так, что наша страна получает шанс стать региональным транспортным хабом для Китая и Центральной Азии. Она может частично переключить на себя грузы 10 транспортных коридоров в направлении Европы. А это ежегодно в среднем 18 млн. тонн и 500 тыс. контейнеров.При соответствующих организационных усилиях и осуществлении необходимых мероприятий рубежи эти выглядят вполне достижимыми. В особенности, как напоминает руководитель эксперт Паата Цагареишвили, с учетом того, что были времена, когда Грузия пропускала посредством дорог и портов до 23 млн тонн грузов.Не исключено, однако, что при грамотной подаче вопроса и умелом руководстве транспортный и геополитический коридор способен заметно склонить чашу весов и ускорить этот процесс. Который, тем не менее, большинством грузинского общества воспринимается отнюдь не как самоцель. Во сяком случае, общественность не хочет, чтобы в силу геополитического положения Грузия рассматривалась кем-то лишь в качестве удобного плацдарма, пишет Вахтанг Харчилава.На нашу страну правильней смотреть, прежде всего, как на сакральное, проверенное временем место скрещения цивилизаций и культур. Как на возможный образец сосуществования и совместного проживания людей самых разных национальностей, убеждений и религиозных предпочтений.Именно этот удивительный пример гарантирует грузинскому геополитическому коридору относительную безопасность и высокую эффективность.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, колумнисты, политика, обзор сми, обзоры