https://sputnik-georgia.ru/20220602/sledstvie-po-delu-ob-obraschenii-s-saakashvili-prodolzhaetsya-naznacheny-ekspertizy-267089389.html

Следствие по делу об обращении с Саакашвили продолжается: назначены экспертизы

Следствие по делу об обращении с Саакашвили продолжается: назначены экспертизы

Саакашвили проведут дополнительную медицинскую экспертизу, заключение по которой даст комиссия 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T23:04+0400

2022-06-02T23:04+0400

2022-06-02T23:57+0400

грузия

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специальная пенитенциарная служба

министерство юстиции грузии

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В рамках расследования дела о нечеловеческом обращении с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его перевода в тюремную клинику Специальная следственная служба назначила дополнительные экспертизы, говорится в сообщении ведомства.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено в ноябре прошлого года после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода в тюремную больницу в Тбилиси из руставской тюрьмы №12.Согласно информации следственной службы, в данный момент уже назначена комплексная габитоскопическая (фоно) экспертиза по изъятым у Специальной пенитенциарной службы аудио- и видеозаписям по событиям 27-28 декабря, когда Саакашвили отправляли из Горийского госпиталя в тюрьму."Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили >>Также экспертиза назначена по аудио и видеозаписям в тюремной больнице.Кроме того, по данным ведомства, Саакашвили проведут дополнительную медицинскую экспертизу, заключение по которой даст комиссия.Детали расследования будут предоставлены адвокатам Саакашвили.У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику. Генеральная инспекция Минюста расследует дело против Саакашвили по статьям "насилие" и "повреждение имущества". Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди" >>По данным Генинспекции, Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили."Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом >>Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.

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грузия, новости, происшествия, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили