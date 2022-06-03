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Какие перспективы у научно-экономического сотрудничества между Грузией и Россией

Какие перспективы у научно-экономического сотрудничества между Грузией и Россией

В конкуренции, где огромную часть себестоимости продукции занимает сырье, у России уже огромное превосходство, считает профессор из Грузии 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T20:58+0400

2022-06-03T20:58+0400

2022-06-03T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Отсутствие государственных заказов на прогрессивные разработки является проблемой и в России, и в Грузии, заявил директор Научного центра природных катастроф и научный руководитель Fab Lab Грузинского политехнического университета, профессор Университета Восточной Европы и Университета им. Григола Робакидзе Темур Маисурадзе в ходе онлайн-лекции на платформе Грузино-российского общественного центра имени Примакова.В ходе лекции на тему "Инновационная Грузия – интеллектуальный потенциал и перспективы сотрудничества" была рассмотрена взаимозависимость инновационной деятельности и политико-экономического развития на просторах постсоветских государств, а также проанализированы возможности и перспективы нового этапа научно-экономического сотрудничества региональных игроков.По его словам, в России есть государственные заказы на очень серьезные разработки, но это касается только военной промышленности. А такой подход нужен и промышленности товаров народного потребления.Важной проблемой профессор считает и отсутствие фондов, поддерживающих инновации и новые разработки, которые финансировали бы расходы и содержания патентов. Маисурадзе привел в пример США и страны Европы, где таких фондов очень много, и эти государства сильно помогают своим изобретателям, чтобы держать первенство в каких-то направлениях.Эксперт считает, что в связи с ситуацией, связанной с событиями на Украине, когда российские капитал почти не вытекает из страны, у России хорошая возможность усилить свое развитие.Грузия политически зависит от Запада, экономически - от России - политолог >>"Каждый понимает, что деньги нужно вложить куда-то внутри. Нужно развивать свою страну. Нужно ресурсы, которые есть в России, быстро превратить уже в продукты, а не продавать сырье. Получается в конкуренции, где огромную часть себестоимости продукции занимает сырье, у России уже огромное превосходство", - сказал он.Поэтому Маисурадзе считает, что если подключить остальные ресурсы, в первую очередь интеллектуальные, тогда конкурентоспособность России будет невероятно выше, чем сейчас.В своем исследовании эксперт подчеркнул, как промышленно развитая Грузия за годы растратила свой потенциал.Маисурадзе рассказал о патентной активности во время Советского Союза и сегодня. По его информации, тогда общее число изобретений составляло 83 тысячи в год.Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты >>По числу изобретений Грузия была одной из ведущих стран в Кавказском регионе с 730 изобретениями в год, тогда как в Армении было – 362, Азербайджане – 484, Турции – 281.Уже в 2000 году Грузия сильно сдала позиции, впрочем как и Армения и Азербайджан. А вот Турция продолжает развиваться в этом направлении. По данным за 2020 год, у Турции уже 11,1 тысячи изобретений, России 30,3 тысячи изобретений. У Грузии катастрофически мало - всего лишь 45.Также, немаловажным Маисурадзе считает и отмену деятельности научно-исследовательских институтов в 2003 году после прихода к власти Михаила Саакашвили."Он отменил значимость научных институтов и буквально срезал на откос, и сейчас таких институтов мы не имеем. Их куда-то присоединили, передали какие-то объекты другим институтам, и сейчас они перестали вести деятельность. Все эти лаборатории были уничтожены, все оборудования были проданы. То есть мы этот потенциал полностью потеряли", - заявил Маисурадзе.Еще одной важной проблемой он назвал о полное отсутствие конкуренции уже в промышленном секторе Грузии."Раз уж мы внутри страны ничего не производим, за исключением всего лишь нескольких продуктов. Раз уж нет промышленности, значит нет конкуренции. Раз нет конкуренции – значит, что в промышленном секторе нет спроса на изобретения, новшества и т.д.", - сказал он.Как будут развиваться российско-грузинские отношения – мнение экспертов >>По его словам, если бы была конкуренция между промышленными секторами, тогда они стремились бы к новым технологиям и новшествам, был бы спрос и сектор не был бы в таком состоянии.Среди основных проблем, Маисурадзе выделил и разрыв производственных связей с промышленным сектором стран СНГ.После 2003 года Грузия начала переключаться на сотрудничество с Европой и, как результат, потеряла все бывшие связи и рынки.Маисурадзе считает, что у Грузии и России есть большие перспективы сотрудничества при появлении возможности подключения к общим интересам совместного научно-промышленного развития.То есть у стран общее понимание стандартов и видение технической документации, а также максимально схожая образовательная система, - страны признают дипломы друг друга и хорошо знают качество работы своих специалистов.

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