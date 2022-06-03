https://sputnik-georgia.ru/20220603/saakashvili-postavil-usloviya-dlya-provedeniya-meditsinskoy-ekspertizy-267123625.html

Саакашвили поставил условия для проведения медицинской экспертизы

Саакашвили поставил условия для проведения медицинской экспертизы

Психологическая экспертиза должна установить, пострадал ли экс-президент после событий в Горийском госпитале и в тюремной клинике, заявил глава Специальной... 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T22:54+0400

2022-06-03T22:54+0400

2022-06-03T22:56+0400

грузия

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политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласится на проведение экспертизы, только если будут соблюдены принципы справедливости, сказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Специальная следственная служба в рамках расследования дела о нечеловеческом обращении с Саакашвили во время его перевода в тюремную клинику в ноябре прошлого года назначила комплексную медицинскую экспертизу.По его словам, сторона защиты потребовала формирования группы экспертов по принципу паритета."Если к лицам, проводящим экспертизу, будут вопросы, смысла проведения экспертизы нет", - подчеркнул Садзаглишвили.Со своей стороны глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе заявил, что экспертиза была назначена по требованию адвокатов.Следствие по делу об обращении с Саакашвили продолжается: назначены экспертизы >>"Мы назначили экспертизу после требования адвокатов. Это судебно-медицинская экспертиза, которую будет проводить комиссия, и это будет также психологическая экспертиза", - сказал Кацитадзе.По его словам, психологическая экспертиза должна установить, пострадал ли экс-президент после событий в Горийском госпитале и в тюремной клинике.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено в ноябре прошлого года после заявления адвокатов о том, что экс-президент подвергся избиению и унижению во время перевода из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.Спикер парламента Грузии: Саакашвили – преступник, но его здоровье важно >>У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику. Генеральная инспекция Минюста расследует дело против Саакашвили по статьям "насилие" и "повреждение имущества".По данным Генинспекции, Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Почему нельзя помиловать Саакашвили? Президент назвала причину >>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили