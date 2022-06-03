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Спикер парламента Грузии: Саакашвили – преступник, но его здоровье важно
Спикер парламента Грузии: Саакашвили – преступник, но его здоровье важно
Саакашвили должен отбыть наказание, как и любой другой человек, убежден Папуашвили 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T17:38+0400
2022-06-03T17:38+0400
2022-06-03T17:45+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили следует рассматривать с точки зрения его ответственности перед законом и заботы о его здоровье, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Он отметил, что на данный момент экс-президент в полной мере пользуется медицинскими услугами."Государство должно обеспечить его (Саакашвили) всеми необходимыми медицинскими сервисами... Его представители заявили, что были сервисы, от которых он отказывался и, таким образом, в определенной мере сам себе навредил. Сейчас, видимо, он согласен на все исследования и лечение", - сказал Папуашвили.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>При этом он подчеркнул, что наказание за преступления, совершенные Саакашвили, остаются в силе."Подтверждено, что Михаил Саакашвили совершил два преступления – по делу Сандро Гирглиани и Валерия Гелашвили. Ни у кого нет сомнений в этом вопросе... Соответственно, он должен отбыть наказание, как и любой другой человек", - сказал Папуашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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грузия, новости, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины 2022
Спикер парламента Грузии: Саакашвили – преступник, но его здоровье важно
17:38 03.06.2022 (обновлено: 17:45 03.06.2022)
Саакашвили должен отбыть наказание, как и любой другой человек, убежден Папуашвили
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Дело экс-президента Грузии Михаила Саакашвили следует рассматривать с точки зрения его ответственности перед законом и заботы о его здоровье, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
"Есть два измерения, в которых надо рассматривать дело Саакашвили. Первое, и это важно для грузинского народа - преступник должен отбывать наказание, второе – обеспечение ему медицинского обслуживания", - сказал Папуашвили.
Он отметил, что на данный момент экс-президент в полной мере пользуется медицинскими услугами.
"Государство должно обеспечить его (Саакашвили) всеми необходимыми медицинскими сервисами... Его представители заявили, что были сервисы, от которых он отказывался и, таким образом, в определенной мере сам себе навредил. Сейчас, видимо, он согласен на все исследования и лечение", - сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что наказание за преступления, совершенные Саакашвили, остаются в силе.
"Подтверждено, что Михаил Саакашвили совершил два преступления – по делу Сандро Гирглиани и Валерия Гелашвили. Ни у кого нет сомнений в этом вопросе... Соответственно, он должен отбыть наказание, как и любой другой человек", - сказал Папуашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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