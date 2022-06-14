https://sputnik-georgia.ru/20220614/brilliant-gruzinskogo-turizma--v-tsalka-otkrylsya-unikalnyy-turisticheskiy-kompleks-267459968.html

Бриллиант грузинского туризма – в Цалка открылся уникальный туристический комплекс

Бриллиант грузинского туризма – в Цалка открылся уникальный туристический комплекс

Над проектом работала израильская компания Kass Land, которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T20:34+0400

2022-06-14T20:34+0400

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грузия

туризм

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Уникальный стеклянный мост длиной 240 метров со свисающим посередине рестораном в форме бриллианта торжественно открылся в каньоне Дашбаши.Каньон Дашбаши, который считается памятником природы, расположен в районе Цалка в Национальном парке Алгети (регион Квемо Картли) на юге Грузии.Над проектом работала израильская компания Kass Land (она же Kass Group), которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари (около 40 миллионов долларов).На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представители правительства, члены парламента и израильские инвесторы.Как отметил глава грузинского правительства, одним из главных приоритетов правительства является защита и сохранение охраняемых территорий и в то же время развитие экотуризма по международным стандартам.Премьер поблагодарил израильскую кампанию за заинтересованность проектом и осуществление столь важной инвестиции."Я также хочу отметить, что этот проект поощрит и будет содействовать развитию туристических сервисов близ каньона. Местные жители будут трудоустроены. Очень многие туристы должны приехать сюда, к этому уникальному месту и ознакомиться с подобной уникальностью", - сказал премьер.Подвесной ресторан в Грузии может попасть в книгу рекордов Гиннесса >>Как отметил Гарибашвили, правительство делает все для того, чтобы бизнес в Грузии был защищен и чтобы инвесторы свободно занимались своим делом."В нашей стране есть гибкие условия, низкие налоги, меньше бюрократии. И все это, естественно, способствует осуществлению подобных инвестиций высокого уровня в нашей стране", - заявил Гарибашвили.Глава грузинского правительства уверен, что каньон станет излюбленным местом для многих туристов.На церемонии открытия также выступил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Министр также отметил тот прогресс, который был у охраняемых территорий в прошлом году"Впервые за историю Грузии четырем охраняемым территориям был присвоен статус всемирного наследия. Это, безусловно, является еще одним признанием всего мира, международного сообщества уникальности нашей природы, и мы обязаны защищать нашу природу и в то же время использовать тот потенциал, которые есть у нее в направление экотуризма", - заявил министр.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>Стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту, заявила в свою очередь гендиректор компании Kass Land Эка Тордия.По ее словам, панорамный мост длиной 240 метров и свисающий посередине ресторан являются лишь первой частью инвестиций.Тордия анонсировала многомиллионную инвестицию, которая будет вложена в прилегающую территорию – в строительство самого большого и масштабного аквапарка в Европе. Кроме того, по ее информации, планируется дополнительно построить 200 вилл.Инвестиции в Грузию выросли в разы – данные статистики >>"Мы ставим целью превратить Цалка в центр притяжения всемирного туризма", - отметила Тордия.Туристический комплекс на каньоне Дашбади начнет принимать визитеров с 15 июня. Посетителей уникального комплекса ждет впечатляющее зрелище – панорамные виды, тропинки, ведущие к каскадным водопадам, коттеджи для визитеров, стеклянное кафе оригинальной формы на высоте 200 метров.

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грузия, туризм, экономика, ираклий гарибашвили