https://sputnik-georgia.ru/20220614/obedinenie-aeroportov-gruzii-primet-uchastie-v-vystavke-vo-frantsii-267429628.html

Объединение аэропортов Грузии примет участие в выставке во Франции

Объединение аэропортов Грузии примет участие в выставке во Франции

Грузия проведет презентацию о Кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T10:02+0400

2022-06-14T10:02+0400

2022-06-14T10:02+0400

грузия

новости

экономика

туризм

объединение аэропортов грузии

авиасообщение в грузии

кутаисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263511032_42:0:2414:1334_1920x0_80_0_0_af30810b7f8e92e5d7cf1758976482a8.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии примет участие в крупнейшей выставке Passenger Terminal Expo 2022, которая пройдет в Париже 15-17 июня, сообщает пресс-служба ведомства.Passenger Terminal Expo 2022 – Международная выставка проектирования, управления и технологий безопасности пассажирских терминалов.Выставка не проходила в течение последних двух лет из-за пандемии коронавируса. Спустя два года это первый случай, когда руководители более 1 900 аэропортов, представители авиационной власти и бизнеса, связанного с данной сферой, соберутся и встретятся друг с другом.Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме >>Грузию на мероприятии будет представлять директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, которая станет спикером на конференции.По ее словам, это будет первое масштабное представление на международной арене после расширения терминала кутаисского аэропорта."Кутаисский международный аэропорт один раз уже попал в список 14 красивейших аэропортов мира в плане архитектуры. Я надеюсь, что обновленный терминал станет обладателем еще не одной награды", – отметила Арчуадзе.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза >>Passenger Terminal Expo 2022 – это ежегодная, крупнейшая выставка аэропортов, размещенная на 19 тысячах квадратных метрах. На мероприятии у визитеров есть возможность осмотреть новейшие технологические продукты, ознакомиться с инновационными обслуживаниями и более 250 экспозициями, чтобы максимально повысить безопасность в аэропортах мира.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт