https://sputnik-georgia.ru/20220614/obedinenie-aeroportov-gruzii-primet-uchastie-v-vystavke-vo-frantsii-267429628.html
Объединение аэропортов Грузии примет участие в выставке во Франции
Объединение аэропортов Грузии примет участие в выставке во Франции
Грузия проведет презентацию о Кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T10:02+0400
2022-06-14T10:02+0400
2022-06-14T10:02+0400
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кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии примет участие в крупнейшей выставке Passenger Terminal Expo 2022, которая пройдет в Париже 15-17 июня, сообщает пресс-служба ведомства.Passenger Terminal Expo 2022 – Международная выставка проектирования, управления и технологий безопасности пассажирских терминалов.Выставка не проходила в течение последних двух лет из-за пандемии коронавируса. Спустя два года это первый случай, когда руководители более 1 900 аэропортов, представители авиационной власти и бизнеса, связанного с данной сферой, соберутся и встретятся друг с другом.Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме >>Грузию на мероприятии будет представлять директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, которая станет спикером на конференции.По ее словам, это будет первое масштабное представление на международной арене после расширения терминала кутаисского аэропорта."Кутаисский международный аэропорт один раз уже попал в список 14 красивейших аэропортов мира в плане архитектуры. Я надеюсь, что обновленный терминал станет обладателем еще не одной награды", – отметила Арчуадзе.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза >>Passenger Terminal Expo 2022 – это ежегодная, крупнейшая выставка аэропортов, размещенная на 19 тысячах квадратных метрах. На мероприятии у визитеров есть возможность осмотреть новейшие технологические продукты, ознакомиться с инновационными обслуживаниями и более 250 экспозициями, чтобы максимально повысить безопасность в аэропортах мира.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии, кутаисский международный аэропорт
Объединение аэропортов Грузии примет участие в выставке во Франции
Грузия проведет презентацию о Кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии примет участие в крупнейшей выставке Passenger Terminal Expo 2022, которая пройдет в Париже 15-17 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
Passenger Terminal Expo 2022 – Международная выставка проектирования, управления и технологий безопасности пассажирских терминалов.
Выставка не проходила в течение последних двух лет из-за пандемии коронавируса. Спустя два года это первый случай, когда руководители более 1 900 аэропортов, представители авиационной власти и бизнеса, связанного с данной сферой, соберутся и встретятся друг с другом.
Грузию на мероприятии будет представлять директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, которая станет спикером на конференции.
"На Passenger Terminal Expo 2022 мы представим презентацию о кутаисском международном аэропорте, как универсальную бизнес-модель, ориентированную на потребителя. Это будет совместная презентация с голландской архитектурной компанией UN STUDIO, которой принадлежит концепт-дизайн кутаисского аэропорта", – заявила Арчуадзе.
По ее словам, это будет первое масштабное представление на международной арене после расширения терминала кутаисского аэропорта.
"Кутаисский международный аэропорт один раз уже попал в список 14 красивейших аэропортов мира в плане архитектуры. Я надеюсь, что обновленный терминал станет обладателем еще не одной награды", – отметила Арчуадзе.
Passenger Terminal Expo 2022 – это ежегодная, крупнейшая выставка аэропортов, размещенная на 19 тысячах квадратных метрах. На мероприятии у визитеров есть возможность осмотреть новейшие технологические продукты, ознакомиться с инновационными обслуживаниями и более 250 экспозициями, чтобы максимально повысить безопасность в аэропортах мира.