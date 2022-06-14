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Пошлина на экспорт пшеницы из России продолжает расти

Пошлина на экспорт пшеницы из России продолжает расти

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам Российской Федерации в виде субсидий производителям 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T22:28+0400

2022-06-14T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 июня включительно составит 131,6 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 92,8 доллара, кукурузы - 84 доллара за тонну.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно составляет 129,2 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 76,5 доллара, кукурузы - 78,7 доллара за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Пошлины на экспорт зерна сохранятсяРанее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых культур из России на сегодняшний день не рассматривается."Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории РФ. Конечно, выгоднее для нас экспортировать муку и какие-то продукты более глубокой переработки, чем зерно", - заметил Патрушев.По его словам, действие экспортной пошлины уже подтолкнуло рост экспорта муки примерно в пять раз только в текущем году.Экспорт подсолнечного маслаПошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июля вырастет до 560,1 доллара за тонну с 525 долларов в июне.В мае пошлина была установлена на уровне 335 долларов за тонну, в апреле - 313 долларов, в марте – 260,1 доллара за тонну, в феврале – 251,4 доллара за тонну.Ставка рассчитана при индикативной цене в 1800,2 доллара за тонну подсолнечного масла.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>В России с 1 сентября 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла, составляющая 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) минус 50 долларов за тонну и базовой ценой в 1 тысячу долларов за тонну. Срок действия пошлины – до 31 августа 2022 года.Кроме того, в конце марта правительство РФ ввело временный запрет с 1 апреля по 31 августа на экспорт семян подсолнечника и рапса. Кроме того, была введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника с 15 апреля по 31 августа. На масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн.Пошлина на нефть снизиласьПошлина на экспорт нефти из России с 1 июня снизилась на 4,8 доллара – до 44,8 доллара за тонну.Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 апреля по 14 мая составила 73,24 доллара за баррель, или 534,6 доллара за тонну.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизилась до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, на темные - до 44,8 доллара с 49,6 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась до 13,4 доллара с 14,8 доллара за тонну, а прямогонного (нафты) - до 24,6 доллара с 27,2 доллара за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 июня выросла до 87,2 доллара с 29,9 доллара месяцем ранее, на чистые фракции СУГ - до 78,4 доллара с 26,9 доллара, на кокс - понизится до 2,9 доллара с 3,2 доллара за тонну.

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